“Estoy a dieta para que dejen de decir que estoy gestando”, aclaró Angie Arizaga

La popular ‘Negrita’ reapareció frente a las cámaras de América Espectáculos y re afirmó que no se encuentra en la dulce espera así como lo vienen señalando diversos seguidores al notar un leve bulto en su vientre.

Angie recién llega a Perú y lo primero que hizo fue ir al set de ‘Esto es Guerra’ para visitar a su amado Jota Benz pues a pesar de ya convivir la parejita sigue derrochando amor por donde se les vea.

Sin embargo, tras su llegada al set las conductoras se preguntaron porque se había alejado de las pantallas y porque aun no considera volver a la competencia pues como ya se sabe la ex chica reality viene superando una lesión.

“Aquí no hay nada, es más, estoy a dieta para que dejen de decir que estoy embarazada”, respondió Angie Arizaga luego que el Tribunal asegurara que debían esperar nueve meses para que regrese a “Esto es Guerra”.

Es así que tanto como Johanna y María Pía se animaron a preguntarle si aún existe la posibilidad de buscar su primer retoño junto a Jota a lo que la ‘Negrita’ no descartó nada.

“Puede ser de aquí un mes, el otro año, no sé cuándo pueda pasar. Si se da, bienvenido sea, no estoy buscándolo, pero si se llega a dar el momento, obviamente, somos felices, no sabemos cuándo pueda pasar eso”, respondió.

Nicola hizo las paces con Angie Arizaga: “nos disculpamos por temas del pasado”

Nicola Porcella sorprendió a propios y extraños al aparecer en ‘Amor y Fuego’, programa donde reveló que por fin pudo hacer las paces con Angie Arizaga, su expareja con quien la pasó tantos años.

El chico reality fue consultado por las grabaciones en ‘EEG’, donde Nicola reapareció en el programa del 4. «Ese día que grabamos en La Academia todo bien y me saludé con ellos y normal, grabé normal, me despedí normal», señaló en un primer momento antes de asegurar que el esperado cara a cara entre ambos ya se había dado mucho antes.

