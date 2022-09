Evelyn Vela a Valery Burga: «Vas a quedarte solo como el perro que eres»

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Evelyn Vela, la popular “Reina del Sur”, no tardó en responder a las declaraciones brindadas por su aún esposo, Valery Burga.

La ex pareja anunció el final de su relación hace unas semanas. (Foto: Web)

¡No se guardó nada! Evelyn Vela enfiló toda su artillería contra su aún esposo Valery Burga, luego de que él asegurara que ella no la satisfacía. La mejor amiga de Melissa Klug utilizó sus redes sociales para contestarle sin pelos en la lengua a Valery.

La “Reina del Sur” compartió en sus historias de Instagram y Tik Tok, un curioso mensaje que sería un dardo para su esposo. En las historias, Evelyn deja bien en claro que la separación no la afectó, más bien, ha sacado lo mejor de ella y la ha hecho más fuerte.

Mira aquí:

“Cuando a un hombre le queda grande la yegua te cambia por una burrita, mamacita”, empezó el video compartido por Evelyn.

Al estilo de la canción “Culpables” de Karol G, Evelyn dejó entrever que Valery había preferido quedarse con otra mujer. “Los tigres de hoy en día no te van a reemplazar por algo mejor, sino por una prepago más fácil”.

“Al final del camino se quedan solo como los grandes perros que son. Y tú terminas brillando como la mujer virtuosa que eres”, finalizó Evelyn Vela.

Cabe resaltar que en un primer momento, Evelyn había resaltado las virtudes de Valery, indicando que, hasta esa fecha, se había portado como todo un caballero.

También puedes leer: Karla sobre declaraciones de Valery Burga: “Ya empezó la patanería”

“Hasta ahora sí, ha sido siempre un caballero. No sé que le habrá pasado ahora. Él iba a venir a Perú, pero por unos negocios pendientes en Estados Unidos no va a poder (…) La decisión de terminar la relación es definitiva”, expresó en su momento la ex bailarina.

Las declaraciones de Valery Burga se dan luego de que se emitiera un ampay de Evelyn Vela. En las imágenes, se ve a Evelyn muy cariñosa con un misterioso joven e incluso captan el momento donde ambos se dan un beso. Esto habría causado el fastidio del barbero, ya que luego de ello indicó que se arrepentía de haberse casado con Evelyn y que ella “no me satisfacía”.