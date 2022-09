Karla sobre declaraciones de Valery Burga: “Ya empezó la patanería”

Compartir Facebook

Karla Tarazona se mostró indignada por las recientes declaraciones de Valery Burga, ex de “La Reina del Sur”, Evelyn Vela.

Karla arremetió contra Valery Burga por recientes declaraciones en contra de Evelyn Vela.

¡Se despachó con todo! La conductora de “D´ Mañana”, Karla Tarazona, arremetió contra Valery Burga. La aún esposa de Rafael Fernández se mostró indignada luego de escuchar decir al barbero que se arrepentía de casarse con Evelyn Vela. Karla no dudó y lanzó duros comentarios sobre Valery.

En la más reciente edición del programa de espectáculos, “D´ Mañana”, los conductores comentaron sobre el ampay que protagonizó Evelyn con un misterioso joven. En la exclusiva de “Magaly Tv, La Firme”, se ve a Evelyn abrazada y de la mano con un joven. De igual manera, las imágenes lograron captar el instante en el cual ella le da un apasionado beso.

“Ella ya tiene meses separada, también tiene derecho a rehacer su vida”, dijo la conductora quien recientemente se separó en buenos términos del ‘Rey de los huevos’, Rafael Fernández.

En ese instante, Kurt Villavicencio, “Metiche”, resaltó que Valery Burga había dicho que se arrepentía de haberse casado con Evelyn Vela. “Yo no puedo condenar mi vida a estar con una persona que ya no me llena ni me satisface”, dijo Valery en declaraciones para Magaly Tv La Firme.

Esto no fue todo, pues Valery enfiló toda su artillería contra Evelyn Vela. “Yo no soy payaso de nadie, esa señora (Evelyn) parece que está acostumbrada a eso y no tiene vergüenza. No tiene pena, no tiene dignidad. No me da la gana de ir (a Lima), no quiero ir a verla, porque no quiero ir”, aseguró Burga.

Mira aquí:

Estas declaraciones enfurecieron a la conductora, quien no dudó en tener duros calificativos contra Valery. “Ya empezó la patanería, ahora sí se arrepiente, por favor. Después que bien parado estaba al costado de la mujer y hasta se casó. Ahora dice que se arrepiente, cállate mejor”, arremetió Karla Tarazona. “El ojo se me está poniendo rojo de la cólera”, agregó indignada.