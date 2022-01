«Extraño hacer reír a la gente», Felpudini desea volver a la televisión

Compartir Facebook

El muy querido cómico Felpudini anunció sus ganas de volver a la televisión para seguir haciendo lo que tanto le gusta: hacer reír a la gente, pues el actor dijo que ya cuenta con sus tres dosis de la vacuna para poder reencontrarse con sus compañeros de oficio.

El personaje humorístico afirmó que solo espera la ‘luz verde’ del Gobierno para que las personas de tercera edad puedan volver a sus labores pues como ya se sabe, dicho rango de edad es de alto riesgo para estar expuesto al virus.

Rodolfo Carrión conocido también como Felpudini dijo de manera emotiva que lo que más extraña es hacer reír a su gente que conocen su talento para el humor y como se desenvuelve en cada segmento cómico.

Pues como se recuerda Felpudini era parte del equipo del ‘Wasap de JB’ donde interpretaba diversos personajes animados con papeles hilarantes para robar sonrisas y carcajadas a todos los televidentes.

“Tengo las tres dosis de la vacuna, hasta ahora no me ha dado coronavirus porque me he cuidado mucho y estoy en el partidor para que me den ‘luz verde’ y volver a la televisión. Espero que las autoridades autoricen que los ‘maduritos’ volvamos a trabajar, extraño mucho a los compañeros y poder hacer reír a la gente”, dijo el cómico a un diario local.

Momento difíciles en pandemia

El actor dijo que atravesar todo el tiempo de pandemia le fue muy difícil pero con ayuda de la lectura y de sus mascotas logró que ocupara su tiempo que que haceres importantes.

«Al principio lo tomé como un descanso, pero se alargó demasiado. Soy un lector compulsivo y tengo muchos libros que he devorado en este tiempo de pandemia. Además, he estado entretenido con mis engreídas (sus perras), a las que sacó al parque. Es un tiempo muy complicado el que nos toca vivir, pero hay que tener buen ánimo, yo espero que esto mejore y volver pronto a un programa», agregó.