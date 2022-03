Compartir Facebook

No tiene pelos en la lengua. Fabio Agostini apuntó todo su veneno contra el ‘bailarín activador’ Anthony Aranda y le lanzó tremenda indirecta durante la emisión de ‘Esto es guerra’, donde le recordó que su presencia en el reality se lo debe a su romance con Melissa Paredes.

El español aprovechó que uno de los juegos del reality de América TV se detuvo por unos segundos para tomar el micrófono y advertirle al bailarín que no vaya “como Spider- Man por la vida”.

“Quiero decir una cosita para el ‘Activador’. ¡No te crezcas mucho! Me han dicho que te la vas dando de Spider-Man por la vida. Spider-Man solo hay uno, es argentino y se llama Facundo, que te trepes por las paredes no te hace un Spider-Man”, manifestó Fabio.

La pareja de Melissa prefirió no responder a la provocación y guardó silencio para seguir con la siguiente competencia. Hace poco aclaró que no está en una relación con la ex del ‘Gato’ Cuba para buscar fama.

“Si yo hubiese hecho por fama o por lo que sea, hace rato lo hubiera hecho…. Nosotros simplemente nos enamoramos y hoy en día estamos juntos y felices. No tenemos nada que disculparnos. No tenemos mucho tiempo de relación, si más adelante se da (la convivencia), que sea lo que Dios quiera”, explicó.