Micheiller Soifer estuvo en ‘América Hoy’ y descartó que guerreros se le hayan puesto la cruz a Anthony Aranda luego de no aparezca en el junte de los chicos en la celebración de Fabio.

En la última edición de dicho programa, Janet Barboza aprovechó para burlarse de Melissa Paredes: “Una lesión no se le desea a nadie, que se recupere pronto, que se recupere pronto y que regrese porque tiene que trabajar, es la verdad, porque pobre Meli, no puede poner todo de bolsillo esa sola”.

En ese momento, Brunella Horna aprovechó para preguntarle a Micheille Soifer si en Esto es guerra lo quieren a Anthony.

“No, no, no, mira, yo creo que él se está ganando su lugar compitiendo, está ganando sus puntos, yo creo que toda persona merece una oportunidad, lo está haciendo, lo está demostrando y a mí me encanta que él está en el programa. Y todo el mundo le habla, todo el mundo está dándole la bienvenida y así como él, pueden entrar, vamos, estamos haciendo un casting para buscar nuevos guerreros, nuevos combatientes y le vamos a dar la oportunidad a todos, yo no creo que lo haga mal, al contrario, está ganándose, como dije, un nombre en el programa y está bien”, explicó Micheille Soifer.

“¿Y por qué no lo invitaron al cumpleaños de Fabio? Todos los guerreros menos Anthony Aranda”, insistió Brunella Horna, a lo que la ‘leona’ respondió: “¿No fue? Pero tampoco fui yo”. “Pero fueron todos los hombres”, continuó ‘Baby Brune’.

“Sí, pero cuál es el problema, de repente él tuvo que ir temprano a la casa, yo no sé”, dijo la guerrera, a lo que Brunella la remató: “medio raro ah”.

