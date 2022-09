Gabriela Herrera arremete contra la «Yaha» y afirma que es egocéntrica

Compartir Facebook

Gabriela Herrera disparó con todo contra Yahaira Plasencia y aseguró que la actitud de la salsera la “hace ver mal como artista»

Sergio George habría quedado encantando con la ex guerrera. (Foto: Captura América TV)

Gabriela Herrera, ex competidora del reality “Esto es Guerra” tuvo duros calificativos y comentarios en contra de la cantante Yahaira Plasencia. La ahora concursante de “La Gran Estrella” respondió con todo ante las actitudes de la ex pareja de Jefferson Farfán en el programa de Gisela.

La joven concursante respondió a las cámaras de “Magaly Tv La Firme” acerca de las intenciones de Plasencia al pedir no ser imitada. “Su manera de querer ser la única y querer tener egos, siento que eso la disminuye como artista”, señaló.

Asimismo, la participante del reality de Gisela Valcárcel dio su percepción sobre la personalidad de la salsera. “Con esa actitud muy déspota, muy egocéntrica, siento que eso la hace ver mal”, expres

Dicen que las comparaciones son odiosas, pero Gabriela no dudo en referirse a la similitud en su look con el de Yahaira. Resaltó que no era la primera vez que pasaba algo similar con la cantante. “Quise pensar que eran casualidades, pero ya pasó lo mismo, ahora con el cabello. (…) Dicen que lo bueno se copia”, puntualizó.

Mira aquí:

SERGIO GEORGE SIGUE DE CERCA A GABRIELA HERRERA

El famoso productor musical Sergio George, quién forma parte del jurado de “La Gran Estrella”, destacó el talento de la participante Gabriela Herrera. El también pianista y la concursante se encontraban saliendo juntos de un estudio de música.

La reportera del programa “Amor y Fuego”, le cuestionó al puertorriqueño si había sido “conquistado” por Herrera, a lo que contestó que estaba conociéndola recientemente. “Estoy conociendo personas aquí, ahora lo que es conocer gente”, expresó.

El productor se negó a afirmar si trabajaría junto a Gabriela Herrera en algún proyecto musical, sin embargo, halagó su desempeño en el programa de Gisela Valcárcel. “Un gran talento que tiene y quería conocerla en persona, escuchar de un poco con ella”.