Gerente de Petroperú jura es el protegido de ‘Lapicito

El gerente general de PetroPerú, Hugo Chávez Arévalo, aseguró que renunciará al cargo, “al día siguiente que se vaya el presidente” Pedro Castillo, de acuerdo a un audio que difundió el domingo el programa periodístico Panorama. Dijo que goza de la confianza total del mandatario.

El funcionario es investigado junto a Karelim López por un contrato de US$ 74 millones por la venta de biodiesel de la empresa de Samir Abudayeh, a la entidad petrolera. Afirmó que tiene el respaldo del ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke y de Eduardo Gonzáles, de Energía y Minas.

“La gente cree que voy a renuciar, tengan por descartado que no voy a renunciar y no me van a sacar de acá”, se le escucha decir al gerente, tras confirmar que “gozo de la confianza del presidente” y que se comunica con los ministros Francke y Gonzáles.

SE REUNIÓ CON KARELIM

Pese a que dijo que negó haberse reunido con Karelím López, que asesora a empresas que ganaron millonarias licitaciones con el Estado, en el registro de visitas de PetroPerú figura que López visitó 6 veces el despacho de Chávez Arévalo, en su oficina del piso 20, en octubre del año pasado, según el programa Panorama.

“Ha intentado subir a mi piso aduciendo que es enviada de Palacio de Gobierno y con otro un tema, decía tenía que hacer una teletón navideña, una teletón para navidad en Palacio de Gobierno y quería la colaboración de PetroPerú”, dice en el audio.