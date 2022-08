Gian Piero sobre pelea con Renzo: “En algún momento se va a solucionar”

Compartir Facebook

Gian Piero Díaz reveló que aún le guarda cariño a “Shushu” y a toda su familia y mencionó que con el tiempo las cosas se iban a solucionar.

Ambos eran una de las duplas más queridas de la televisión peruana. (Fuente: Web)

¿Vuelve “Pipi” y “Shushu”? En una reciente entrevista para “Amor y Fuego”, el conductor de “Esto es Bacán” respondió de todo. Uno de los primeros temas en cuestión fue su antiguo trabajo, “Esto es Guerra”.

Cuando Rodrigo González le preguntó por el ingreso de Schuller al reality de competencia de América, Gian Piero aseguró que él ya sabía de su ingreso. También afirmó que él lo conversó con Mariana Ramirez y Diego (productor).

“Yo comunico mi decisión a mitad del año pasado. Le digo a Mariana y a todo el equipo que les avisaba con tiempo para no generarle inconvenientes en el inicio de la siguiente temporada”, indicó Gian Piero.

“Tiempo después, me siento con Diego y Mariana a conversar y me comunican que en mi reemplazo iba a entrar Renzo. Yo estaba de lo más feliz y tranquilo porque si hay alguien que iba a defender Combate como lo hice yo, era él. Él es la persona idónea”, continuó.

Asimismo, fue consultado por su alejamiento de Renzo Schuller. El conductor de “Abrazo de Gol” que entre ambos había una muy cercana amistad e incluso sus familias se relacionaron.

“Por respeto a esa linda amistad, por respeto al cariño que no solo le tengo a él sino a su familia a y a todo su entorno (Rodrigo: ¿Eres padrino de uno de sus hijos?) No, pero sí hemos tenido una relación cercana”, dijo.

Precisamente, por ese vínculo, Gian Piero evitó hablar sobre el motivo de su pelea. “Por respeto a eso y porque creo que en algún momento esto se va a solucionar, con el tiempo, no voy a comentar”, agregó.

Mira aquí:

Siempre incisivo con sus preguntas, “Peluchín” le preguntó cual fue la causa de la separación de una de las duplas más queridas de la televisión. Incluso bromearon por el hecho de que el público antes se dividía por la dupla “Gigi y Rodrigo” o “Shushu y Pipi”.

“Antes esto era una competencia. O era “Rodrigo y Gigi” o era “Pipi y Shushu”. Eran uno de los más queridos, si no, los más queridos. ¿Qué pasó?”, cuestionó “Peluchín”. El también actor no se quedó callado e indicó que no había sido un tema fuerte.

“Maldad, nunca ha habido entre los dos, por lo tanto, no hay una razón por la que no podamos hablar en algún momento”, remarcó.