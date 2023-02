Gino Assereto furioso con señora: “Tanto me juzgas sin conocerme”

Compartir Facebook

¡Se descontroló! Gino Assereto, mejor “guerrero” de la temporada pasada en Esto es Guerra, perdió los papeles con una fanática. El “combatiente” bajó de un taxi e increpó a la señora que se acercaba a pedirle una foto para el recuerdo.

En redes sociales, el portal “Instarándula” fue el encargado de difundir las imágenes donde se aprecia el desplante que le hace Assereto a la señora. El hermano de Jota Benz bajaba de un taxi, pero al parecer, estaba incómodo. Al bajar, increpó a la señora: “Tanto me has juzgado sin conocerme”, marchándose raudamente del lugar.

La señora no se quedó callada y le respondió a Gino Assereto, asegurando que no lo conocía, pero ahora que lo ve en persona, ya tiene un concepto de él.

“Ya te conozco ahora, ya sé que eres malcriado”, fue la respuesta de ella hacia el “Tiburón”. La sorpresa de las personas alrededor del lugar de los hechos fue notoria, pero a Gino Assereto poco o nada le importó ello.

Al respecto, Samu Suarez, periodista de “Instarándula”, criticó a Gino Assereto por su actitud mostrada ante la señora.

“No pues, cómo te vas a poner a pelear con la señora. Imagino, porque no sé cuánto te habrá juzgado sin conocerte en esos segundos que estabas en el carro. Me imagino que te gritó ‘sobrado’ (…) Cómo te vas a poner a pelear, hay varios grupos de señoras ahí”, comentó ‘Samu’.

Recordemos que desde hace varias semanas empezaron las especulaciones sobre la orientación sexual de Gino Assereto. Diversos usuarios indicaron que Gino sería homosexual, pero cuando le consultaron al “Tiburón” al respecto, él lo negó tajantemente.

“Si fuese gay no tendría problema en decir “soy gay”. Pero no, no lo soy. Respeto mucho a las personas con orientación sexual distinta, pero yo no soy gay”, indicó en su momento Gino Assereto.