Gisela habría despedido a Gabriela Herrera para que gane Melissa Paredes

Parece que está todo arreglado ya que los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre habrían afirmado que la popular “señito” Gisela Valcárcel querría que Melissa Paredes gane esta última gala ya que por eso habría echado a Gabriela Herrera del “Gran Show” debido a que estaría siendo un fuerte obstáculo para la mediática bailarina Melisa paredes, esto afirmaría que la “señito” tendría una preferencia por la ex esposa de Rodrigo Cuba.

“Yo no sé si están haciendo todo para que alguien en particular gane, no sé si querrán que sea Melissa Paredes o qué onda, pero sí me parece por un lado injusto que a ella le hagan un castigo que a los otros no”, dijo Gigi.

La popular conductora de televisión Gigi Mitre afirmaría que Gisela Valcárcel estaría haciendo de todo para que Melissa Paredes gané poco a poco y está habría sido la condición para que la chica entrara al “Gran show”, para regresar por la puerta grande ganando uno de los programas faranduleros más populares de los fines de semana.

“Ya pues, si la ‘farisela’ le está haciendo todo el trabajo. De todas maneras va a ganar la Paredes, esa es la propuesta para volver: ya, yo vuelvo después de todo lo que pasó, pero gano. Seguramente, tú crees… va a hacerla volver en la mañana ¿tú crees que la va a hacer volver como perdedora?”, mencionó.

Según Rodrigo y Gigi mitre afirmaron que todo se definiría este próximo sábado ya que si se vuelve a dar el mismo resultado y Melisa Paredes vuelva a ganar se podría estar viendo la artimaña debajo de la mesa y se confirmaría que Gisela Valcárcel tendría una favorita entre sus líneas.

Según los conductores la popular Gabriela Herrera tendría muy buenos pasos de baile y se estaría defendiendo bastante bien como una de las mejores bailarinas, esto no daría sentido a su reciente expulsión ya que según los conductores todo estaría arreglado para una final de infarto, en la cual Melissa Paredes se llevaría la corona y la popular conductora de televisión se fue de boca chancando supuestamente este show por estas jugadas bajo la mesa.

“Fuera de que les caiga bien, les caiga mal, sea lo que sea, ella baila muy bonito”, añadió. “Sí pues, pero (Gabriela) sabría pues que ya le van a dar todos los premios a la Paredes”, dijo Rodrigo González.