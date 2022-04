Greissy Ortega sobre Flavia Laos y Austin: “mucho se prueban y no oficializan”

Compartir Facebook

La colombiana Greissy Ortega reapareció en ‘D’ Mañana’ con su barriguita y se animó a comentar en las ‘picantitas del espectáculo’ acerca de Austin Palao y Flavia Laos.

“De repente a algunas personas les parece muy pronto que ya haya presentado a la familia”, dijo Adriana Quevedo al observar la reunión de los Palao. “Hasta el momento no oficializan Austin ni Flavia la relación, pero se llenan de halagos mutuamente”, agregó Kurt Villavicencio.

“Están probándose también, mucho se prueban y no oficializan”, dijo entre risas Greissy Ortega generando las sorpresas para todos los presentes, quienes lo tomaron con mucha gracia. “Para tenerla más cerca a la familia, creo que, de las saliditas, están pasando el proceso, se viene próximamente la oficialización”, acotó Karla Tarazona.

Piden a Austin Palao chotear a Flavia Laos porque no lo valora: «Sal de ahí”

Muchos usuarios remecieron las redes tras el último video que subió Flavia Laos a TikTok. La actriz aparece en el clip junto a su amiga opinando sobre sus ex novios y ex salientes, dentro de los que estaría Austin Palao.

Según lo que pudieron ver los usuarios en ese video, Flavia estaría buscando solo tener algo fugaz con el hermano de Said Palao. Es por eso que muchos internautas dejaron comentarios en el vídeo, pidiéndole a Austin que deja a Flavia porque ella no sabe valorarlo.

“Sal de ahí manito, no te valoran y respetan. Ahí no es. Tú vales muchísimo, ya llegará una mujer que sí lo haga”, “Ya sal de ahí, Austin”, “Se dieron cuenta de que no tiene el mayor interés más que de un choque y fuga”, “Ojalá Austin no salga lastimado”, “¿Por qué las chicas despechadas hacen esto?”, eran algunos de los comentarios.

Parece que a los usuarios no les gustó nada la forma en la que Flavia supuestamente habla de Austin y de algunos otros chicos. Entre los que destacó también Patricio Parodi, quien ahora tiene un romance con la ex de Austin Palao, Luciana Fuster.

