“He cometido errores”, Eduardo Rabanal rompe su silencio tras separación de Paula Arias

El jugador Eduardo Rabanal dio lacara y se presentó en el programa de Magaly aclarando las palabras que dijo la salsera días antes en el set de la ‘Urraca’.

Y es que como se sabe Paula deslizó la probabilidad de que Eduardo la había agredido física y psicológicamente por lo que el jugador salió al frente a contar su verdad de los hechos.

Al parecer el jugador habría protagonizado una pelea con un amigo por dinero y en esa discusión se desataron los golpes que desconcertó a Paula.

Además, el jugador aclaró que en esa discusión Paula no lo apoyó como el esperaba y decidió encerrarse en su cuarto y emitir el comunicado de su separación.

“Ella estaba dándome la espalda y le dije que yo soluciono un tema de ella y me da la espalda”, al no sentir el apoyo de Paula, Eduardo habría decidido terminar la relación en un arranque de ira: “Subo y ella me empieza a decir que eso no estuvo bien, que las cosas no se hacen así y yo le digo que mi pareja me da la espalda y me metí en mi cuarto y comienzo a escribir y subo ese comunicado, que fue un error y desde ese día no hablo con Paula”.

Por lo que Eduardo terminó aceptado su error por su accionar precipitado sin antes haberlo conversado con Paula, sin embargo, actualmente la salsera ya no desea saber nada sobre el amor.