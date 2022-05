Ideas de videos para fiestas de cumpleaños

Compartir Facebook

Existen formas infalibles para animar fiestas de cumpleaños, como la música, la decoración, iluminación, comidas, presentaciones… ¡Y los videos! Estos requieren de una cierta producción, como muchas cosas de la fiesta, y pueden parecer un trabajo complejo para quienes no están familiarizados con él, pero es posible hacer videos de varios tipos, básicos o profesionales, y cuando se hacen bien, tienen el potencial de entretener mucho a los invitados.

¿Te gustaría conocer algunos consejos para hacer videos de cumpleaños?

¡Entonces sigue leyendo!

Ofrece experiencias a través de videos

Primero hablemos de los videos que se proyectarán durante toda la fiesta, como si se tratara de una atracción o una presentación continua de fotos y recuerdos. Son perfectos para grandes eventos como fiestas de 15 y 18 años, fiestas para personas mayores o para esa persona que siempre le gusta hacer de su cumpleaños un mega evento, sin importar la edad.

Estos videos suelen tener fotos del cumpleañero o cumpleañera en momentos especiales e importantes.

Haz una abertura sorprendente con Slideshow

Con este tipo de video que mostrarás fotos al son de una canción. Lo ideal es reproducirlo al inicio de la fiesta y en una pantalla grande, con la ayuda de un proyector. Lo genial de estos videos es mostrar fotos divertidas o de momentos especiales del pasado del cumpleañero o cumpleañera, incluso mostrando a las personas que son importantes para él o ella. Este tipo de video suele cautivar mucho a los invitados.

Hacer videos con fotos puede llegar a ser aburrido sino utilizamos la magia de la edición, por eso un consejo para que el vídeo sea más atrayente, es que coloques efectos discretos que hagan que las fotos se muevan suavemente mientras se muestran y utilizar a tu favor la canción de fondo.

Personas y recuerdos

Es un video que sirve de homenaje para la persona que cumple años, se juntará varios videos de personas importantes o de personas que no pudieron estar presente, y que con pocas palabras cautivará al público.

Importante: al momento de pedir los videos de las personas que no podrán ir a la fiesta, no olvides recordarles que graben el video en formato horizontal y preferiblemente con auriculares (la calidad del audio es mucho mejor).

Otro consejo, busca videos antiguos del/la cumpleañero(a) con amigos y familiares y únelos al video. Esto traerá una mezcla de sentimentalismo y diversión (si hay videos graciosos)

Grabar la fiesta de cumpleaños también es importante

Hasta ahora solo hemos hablado de consejos para hacer videos de presentación para los invitados, pero otra forma interesante de hacer videos es eternizando el propio evento, la fiesta de cumpleaños.

Si se trata de un gran evento, se suele contratar a un equipo de fotógrafos para que cubran el evento; además de fotógrafos, también se puede contratar a profesionales de producción de video, que se encargarán de grabar y editar el material.

Esto es algo profesional, pero no tiene por qué ser así obligatoriamente; los que quieren algo más sencillo y barato, o incluso una pequeña aventura personal, también tienen sus medios. Solo basta con preparar la memoria de tu teléfono y grabar cada momento divertido y emocionante de la fiesta.

Para los que les gusta hacerlo de forma independiente

Si la idea es hacer algo sencillo, pero con calidad, no hace falta gastar dinero; usa lo que tengas a tu disposición: una cámara o un teléfono móvil que filme con una calidad razonable es suficiente. No es necesario que tengas la cámara en la mano toda la noche, puedes grabar diferentes momentos de la fiesta, como la gente que entra, habla, baila… cosas así. Filma a los invitados y los lugares de la fiesta, y no olvides, por supuesto, que la filmación debe ser en formato horizontal.

¿Qué hacer con todo el material grabado?

Después de la fiesta, llegará el momento de aprovechar todo lo que grabaste y hacer un vídeo que resuma lo genial que fue el evento. Para eso, tendrás que escoger los videos y editarlos en un programa de edición de vídeo. En primer lugar, asegúrate de utilizar solo el material bueno, el que merece entrar en el video final. Después, elige un programa para editar el vídeo; hay opciones para hacerlo directamente en el móvil o en el ordenador, con el programa instalado o de forma online, hay muchas opciones, busca y mira las opiniones de los usuarios. Elige el programa, usa la curiosidad para aprender las características y monta el video en él.

¿Te han gustado los consejos? Déjanos tus comentarios abajo. 🙂