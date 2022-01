Compartir Facebook

Janet Barboza, Ethel Pozo y Edson Dávila regresan a la pantalla de América televisión, desde este lunes 31 a las 9:30 a.m. a través ‘América Hoy’. Esta temporada, tendrá una nueva conductora que reemplazará a Melissa Paredes. Janet espera que el nuevo jale de GV Producciones tenga la correa bien ancha y no vuelva a suceder lo que pasó con la joven actriz.

“La nueva conductora tiene que retroalimentarnos y tiene que durar todo el año. Muchos se quedaron con lo que pasó con nuestra ex compañera (Melissa),pero los primeros meses con ella fueron de mucho trabajo, hubo una muy buena relación, al final se rompió porque para mí primero es el trabajo”, indicó la popular ‘rulitos’.

Pese a que resaltó que siempre hubo compañerismo con Melissa, Barboza indicó que la modelo le dio prioridad a su romance con el bailarín Anthony Aranda.

“Creo que Melissa eligió por sobre todas las cosas a Anthony, y ojalá que le vaya bien. Melissa no es la primera, ni la última mujer que le pase algo semejante, donde te dejas llevar por la pasión, pero es una mujer y mamá y quiero que le vaya bien”, agregó Janet Barboza.

Finalmente, dijo no estar arrepentida de haber cuestionado a Paredes tras el ampay con el bailarín. “Ella ha continuado echándole la culpa a terceros de las cosas que le han pasado, y nunca asumió. Hay cosas que no se dijeron. Ella ha seguido diciendo cosas que no se ajustan a la verdad, no le falté el respeto y lo volvería hacer (cuestionarla)”, contó. (V. Rondón)