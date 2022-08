Jessica Newton defiende a Alessia Rovegno de críticas

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Alessia viene siendo cuestionada en redes por no mostrarse haciendo labor social, tal cual sus predecesoras.

Pareja de Hugo García es la actual Miss Perú. (Foto: Twitter)

Alessia Rovegno viene recibiendo mil y un críticas en redes sociales. Esto se da porque posteó varias historias junto a su pareja, el “guerrero” Hugo García haciendo parapente, cuando debería estar preparándose para el Miss Universo.

También la critican porque hasta el momento no se le ha visto hacer labor social como las anteriores misses, como Janick Maceta o Lesly Reyna.

Algunos de los comentarios en redes fueron: “¿Y el trabajo social? ¿y la preparación para el Miss Universo? ¿y las clases y lo demás, para cuándo? ¿es Miss Perú o Miss Farándula’”, “¿Qué tiene que ver eso con su preparación? ¿está de luna de miel o qué? Al marido no lo suelta para nada”.

También puedes leer: Magaly afirma que no hay boda entre Baladan y su novia

Cuando Alessia Rovegno fue abordada por las cámaras de “Amor y Fuego”, ella aseguró que junto a la organización que la prepara para el concurso internacional, decidieron mantener sus clases en privado. “No te imaginas las clases que estoy teniendo”, aseveró.

Asimismo, aseguró que está realizando labor social. “Estoy trabajando con una organización ‘Bridges’, que ayuda y da donaciones a los vecinos de Pamplona”, agregó la novia de Hugo García.

Puedes ver:

Por su parte, Jessica Newton indicó que Alessia Rovegno es una ‘niña hermosa por dentro y por fuera’ y que está muy abocada a su preparación como Miss Perú. “Hay que decirle que pare un poco porque si ella pudiese practicar más horas de las que tiene las clases, lo haría”, refirió la directora del certamen.

Además, lamentó que en el Perú todos se dediquen a criticar. “Criticar se ha vuelto un deporte nacional y la verdad lo que digan o no las redes… y se lo digo a ella todos los días, eso es algo que le tiene que dar igual. No hay día que no esté con la meta fija en el Miss Universo pero es una niña que honestamente no ha descuidado su vida personal por el concurso, por el contrario sabe qué quiere y lo disfruta. Estoy más que feliz con esta reina”, agrego.