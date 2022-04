Julinho asegura que es fiel a Brenda Carvalho: “no tengo por qué sacarle la vuelta”

Compartir Facebook

El exfutbolista y hoy comentarista, perteneciente al panel de ‘A Presión’, Julinho, se refirió a la infidelidad de Aldo Miyashiro tras el ampay con Fiorella Retiz. Los colegas conversaban si alguna vez habían engañado a sus parejas.

“Cuando es chibolo siempre pasa eso, a veces pasa que estás con la novia y haya infidelidad. Depende de la persona, del momento… de un montón de cosas”, fue la respuesta de Julinho.

En ese preciso instante, un seguidor del canal web comentó: “mientras Julinho no sea infiel, aún creeré en el amor”, a lo que generó un toque de humor dentro del set.

“Yo justo estaba hablando con Leao (Butrón) sobre mi relación con Brenda (Carvalho) y yo nunca le fui infiel. No tengo vergüenza de decirlo”, dijo. Sin embargo, Marko Ciurlizza soltó una carcajada.

El brasileño agregó. “Yo no tengo por qué sacarle la vuelta a mi mujer. Una época me seguían por todos lados. No tengo por qué hacerlo, estoy tranquilo por ella. Pero sí fui traviesa cuando era joven; sin embargo, lo dejé cuando me casé”.

«La vida es como un boomerang», dijo Rafael Fernández sobre ampay de Aldo Miyashiro

El esposo de Karla Tarazona Rafael Fernández habló sobre la reciente ‘bomba’ en la farándula tras descubrir la infidelidad de Aldo Miyashiro con su ex reportera, al respecto Fernández hablo fuerte y claro.

El conocido también como el ‘Rey de los huevos’ acaba de llegar de su viaje a Punta Cana en donde aprovechó la transmisión en vivo de su esposa Karla para tocar el polémico tema.

«Yo creo que cuando actúas bien, la vida te recompensa, mientras si haces las cosas mal, también se te regresa. Todo en la vida es como un ‘boomerang’. Así que hay que hacer las cosas bien para que todo te salga de la misma manera», dijo Rafael.

