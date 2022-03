Karen Dejo se disculpa por comentario desatinado: “se ha malinterpretado todo”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La modelo Karen Dejo se defiende de las críticas y pide disculpas por su comentario desatinado durante un show en Tarapoto, donde se refirió a las mujeres.

Las imágenes llegaron hasta ‘Magaly TV La Firme’ y la conductora no dudó en darle con palo mostrándose disconforme con el comentario de la ‘Sabrosura’. Las redes sociales hicieron lo propio y usuarios también no dejaron pasar desapercibido y criticaron duramente a la exintegrante de ‘Esto es guerra’.

También puedes ver: Magaly se ríe del baile del totó de Yahaira: “Ya no es novedoso lo que ella hace”

Tras aquellas palabras, la también actriz confesó que se han malinterpretado sus palabras. “Recién hoy día me he enterado, se ha malinterpretado totalmente las palabras que he dicho, totalmente, estoy tranquila, obviamente Magaly no me conoce, las personas que me conocen saben perfectamente cómo conduzco y cómo opino”, dijo.

“Ese video sí está totalmente para malinterpretarse (…) Estuve media hora en la discoteca, siempre hago el enfrentamiento entre hombres y mujeres, entonces cuando yo me voy a las mujeres, digo a los chicos que las mujeres ‘lo que no les sirve, lo botan a la basura’, ahí fue donde digo: ‘chicos, ¿ustedes las complacen?’ y los chicos dicen: ‘son complicadas’”, agregó en diálogo con un diario local.

También te puede interesar: Florcita envía conmovedor mensaje a Susy: “Gracias por todo lo que haces por mí”

Karen dejo asada con producción de EEG por ingreso de Gabriela Herrera

El reality juvenil ‘Esto es guerra’, presentó a la bailarina Gabriela Herrera como ‘la nueva sabrosura’, apelativo que Karen Dejo llevó desde sus inicios en ‘Combate’. Ante esto, la morocha no dudó en mandarle su chiquita a la producción dirigida por Peter Fajardo.

“’Esto es guerra’ me quiere picar, el tribunal me quiere picar, con que intención no lo sé, pero la única sabrosura soy yo. Que tengan un poquito de creatividad, un poquito de por favor. A parte a mí me dicen la sabrosura desde el 2014 que nací en Combate y con ese nombre me fui a ‘Esto es guerra’”, indicó Karen fastidiada.

Mira también: “Para educar están los padres”, Uchulú explota contra personas que la tildan de mal ejemplo