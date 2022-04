Karen Schwarz buscará un entrenador de sueño para sus hijas: “Con este ritmo ya no puedo”

Compartir Facebook

La presentadora de televisión confesó en redes sociales que buscará a un especialista para que haga dormir a sus hijas a las horas correctas.

Karen Schwarz tiene acostumbrados a sus seguidores a compartir información de su día a día como madre. Esto incluye cosas positivas y algunos problemas que se puedan presentar en el camino, como en este caso las horas de sueño de sus hijas.

Las dos pequeñas, Antonia y Cayetana, no estarían conciliando el sueño correctamente según contó Karen. A través de sus historias de Instagram, la presentadora de televisión detalló que para ayudarlas, ella y su esposo, Ezio Oliva habían decidido buscar ayuda profesional.

“Ezio y yo hemos tomado la decisión de empezar con una coach, que es como una asesora, porque necesitamos que estas cositas (nuestras hijas) duerman toda la noche y no se despierten”, contó Karen al principio.

Y es que la falta de sueño de sus hijas, no solo la afecta por el desvelo, sino que también por la lumbalgia que padece. Cada vez que sus hijas llegan despiertas a su habitación, Karen asegura que amanece con “la espalda destruida”.

“Mis hijas se despiertan y van a mi cuarto y yo me levanto con la espalda destruida, con la lumbalgia destruida y ella (Cayetana) se levanta como 4 o 5 veces en toda la madrugada. Entonces, ¡ya!, decidimos empezar con esta entrenadora de sueño. Tenemos nuestra primera sesión y vamos a ver cómo nos va. Porque yo, con este ritmo, no puedo más”, detalló.

La ex ‘Miss Perú’ se refirió a toda la polémica del certamen de belleza y sobre si dejaría a sus hijas participar en este tipo de concursos.

Karen Schwarz fue una de las que se coronó como Miss Perú Universo allá por el 2009, y nunca ha dado una apreciación negativa sobre el certamen. Sin embargo, decidió pronunciarse sobre la polémica de las tres ganadoras del Miss Perú La Pre, que son hijas de personalidades famosas.

La conductora de televisión contó que no está enterada por completo de aquella polémica y prefirió no tirarle barro a Jessica Newton ni al certamen. Karen prefirió reservarse su sentir y dejar en claro que las únicas que deberían hablar, son las involucradas.

“Yo la verdad estoy dedicada al programa (Yo Soy), dedicada a mi canal, a mis hijas, no tengo ni tiempo se los juro para ver televisión, pero sería falso decirte que no sé lo que ha pasado. Es un tema donde mi opinión prefiero reservármela, creo que cada quien vive su experiencia y en base a la experiencia uno tiene que comentar, no sé lo que ha pasado en cuatro paredes”, señaló.

