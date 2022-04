Karla Tarazona sobre Fiorella Retiz: “no es una muchacha ingenua de 15 años”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Karla Tarazona se refirió a Fiorella Retiz luego de ser la manzana de la discordia entre Aldo Miyashiro y Érika Villalobos.

“El no dijo que el amor se acabó, él dijo que venía de un viaje feliz en familia y que el alcohol y las circunstancias propiciaron y tomó una mala decisión”, dijo Karla Tarazona en un inicio.

También puedes ver: Fiorella Retiz se pronuncia tras ampay con Miyashiro: “Enfrentaré las consecuencias”

“Lo que me parece bien es admitir los errores, lo que no me parece es defender lo indefendible porque sabemos que la Retiz no es una muchacha ingenua de 15 años que no sabía dónde estaba”, agregó.

Fiorella Retiz fue despedida de programa que conducía: “No le renovaremos el contrato”

Fiorella Retiz no la viene pasando nada bien luego de protagonizar un ampay junto a Aldo Miyashiro. Y ahora su vida laboral también se vio afectada por aquellas imágenes en las que se la ve bien cariñosa con el conductor de televisión.

El programa que conducía la periodista junto al influencer Bruno Acme, decidió apartarla del proyecto y lo hicieron a través de un comunicado. ‘Click digital Tv’ utilizó sus redes sociales oficiales para comunicar que Fiorella Retiz no renovaría contrato con ellos.

También te puede interesar: Óscar del Portal planeaba tener más hijos con su esposa: “Sería el mejor regalo”

“La Gerencia General del programa Click ha decidido no renovar el contrato de Fiorella Retiz, quien se desempeñaba como conductora del programa, debido a imágenes difundidas el día de ayer en un programa de espectáculos. Le agradecemos el trabajo desempeñado durante estos meses en la conducción de Click”, se puede leer en aquel comunicado.

De acuerdo a información brindada por un medio local, Fiorella Retiz habría querido hacer su descargo en aquel programa pero no se lo permitieron. El productor del programa habló con este medio e indicó que Fiorella no daría ningún tipo de declaración a la prensa.

Mira también: Oscar del Portal no apareció en bloque deportivo tras ampay con Fiorella Méndez