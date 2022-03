Kiara Laos confesó que trabaja como mesera en Estados Unidos: “Es súper matado”

Compartir Facebook

La hermana de Flavia Laos les reveló a todos sus seguidores cómo es que se gana la vida en Estados Unidos, país en el que radica actualmente.

La hermana menor de Flavia se busca la vida lejos de su familia allá en Estados Unidos y sí que trabaja duro. Kiara Laos se confesó con todos sus seguidores sobre la labor que desempeña en ‘gringolandia’ para sobrevivir.

La joven influencer les contó a todos sus fans que trabaja de mesera luego de que Flavia compartiera una foto de ella vistiendo su uniforme de labores. Ella reveló que su trabajo es muy cansado y a veces no puede ni siquiera reportarse en redes sociales.

“Sí, soy mesera, no les había contado jajaja. El día de ayer fue súper matador, por eso llegué y no posteé nada; estaba tan cansada que no subí nada”, expresó Kiara.

“De hecho, estoy de camino al trabajo. Como verán, tengo mi uniforme. Les quería avisar que probablemente esté inactiva los fines de semana porque en el trabajo no se puede usar el teléfono”, agregó la influencer.

Cabe recordar que a la par de su trabajo, Kiara está cursando la carrera de Marketing en la universidad, tras haber estudiado también leyes.

La hermana menor de Flavia Laos va a debutar nada más y nada menos que en Onlyfans, la página web para adultos: hablamos de Kiara.

“Kiara Laos, por aquí te hablan… La que va a sacar un OnlyFans es mi hermanita. Así es, ella está trabajando ya en su contenido, dentro de poco ya va a estar todo listo y ella sabe que tiene todo mi apoyo para lo que quiera. Sé que el de ustedes también, así que vayan a seguirla”, dijo Flavia mediante sus historias de Instagram.

