«Le agradezco a la divina Providencia por el perdón», dijo Roberto Martínez sobre Ethel Pozo

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El ex jugador rompió su silencio sobre las palabras de Ethel Pozo quien afirmó que se lleva mal con las personas que le hicieron daño a su madre siendo una de ella Roberto Martínez.

A través del programa de ‘Amor y Fuego’ el ex futbolista respondió a las declaraciones de Ethel aclarando el tema de una vez por todas.

«Justo estaba sorprendido porque estaban pasando un extracto que dijo Ethel que ella es una hija de Dios y una cristiana que logrado perdonarte pero no olvidar la traición quisiste con su madre. Que ella no sería ni siquiera tu amiga. No es una entrevista de ahora último es una entrevista extraída de una declaración cae su momento hiciera ella en una entrevista con Milagros Leiva», le preguntó Rodrigo González al ex pelotero.

Ante estas palabras Roberto Martínez respondió con un toque de sarcasmo a la engreída de su ex esposa pues señaló que no podía dormir bien por la falta del perdón de la conductora de América Hoy.

«Agradezco la divina providencia que me haya perdonado. Yo decía porque no estoy durmiendo bien estos años (risas). No la verdad sí mucho le he visto creo ahí cuando he participado… Yo siempre he dicho Rodrigo en cualquier entrevista que puedas Escuchar mía que yo me arrepiento hasta el día de hoy, no es que me arrepienta, reconozco mejor dicho qué el matrimonio con Gisela pudo haber sido mucho mejor en su momento y reconozco que soy el culpable de la separación», expresó Roberto.

Ethel Pozo le agradece a Magaly: “Ella y mi mamá criaron a sus hijos solas”

La hija de la ‘señito’ habló para un medio local sobre la situación referente a su padre y le agradeció a la popular ‘urraca’ por su apoyo.

El papá de Ethel Pozo, apareció recientemente en todos los medios pidiendo la ayuda de Gisela Valcárcel y de su hija, Ethel Pozo. Sin embargo, Magaly Medina expresó que ella fue la primera que le cerró la puerta de su programa en el mes de Febrero.

Asimismo, la ‘urraca’ destacó el respeto que tiene por su ‘comadre’ Gisela, por sacar adelante a su hija ella sola. Ethel no tuvo más que palabras de agradecimiento para Magaly pues ella también pasó por una situación similar con su hijo.

Mira también: Melissa Paredes pasó Semana Santa junto a Anthony Aranda y su hija

“Yo he estudiado con el hijo de Magaly en la universidad, ella y mi mamá tienen cosas en común al haber criado solas a sus hijos”, dijo. “Le agradezco a ella y a cualquier persona que se haya solidarizado con mi madre, porque es una historia de ella, quien me crío sola y en mi vida de 41 años solo he visto a mi mamá, a mi abuelita y mi tía Martha”, agregó.