“Le hizo mucho daño a mi familia”, Jessica Newton recordó a su ex amiga Magaly Medina

La empresaria de moda recordó a su ex pinky Magaly Medina y sobre los momentos incómodos que vivió tras polémica en su programa.

Jessica Newton rompió su silencio y habló del tema en el programa de ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, ‘Amor y Fuego’, y es que al parecer las heridas aun no han sanado entre las ex amigas.

“Yo creo que honestamente debió quedar en privado, he retirado todas las cosas tóxicas de mi vida me refiero a lo tóxico y una de las cosas tóxicas es hablar sobre temas que no me suman”, manifestó Jessica Newton en un inicio.

Es así que Jessica no quiso ahondar en el tema de Magaly pues al parecer la empresaria le puso la cruz definitivamente.

“He retirado todo lo tóxico de mi vida y eso incluye tocar temas que alguna manera me son desagradables, ese tema tuvo su momento, fue muy desagradable, le hizo mucho daño a mi familia y ahí lo dejo”, agregó.

Además, Newton aseguró que en ese momento de comentarios negativos hacia ella y su hija, su familia se vio afectada por toda la presión mediática motivo suficiente para finalizar la larga amistad que tenía con la conductora.

“No considero, lo sé”, respondió la madre de Cassandra Sánchez. “Con Magaly he pasado momentos maravillosos, me he reído, hemos viajado, hemos compartido, y me quedó con lo positivo”, dijo.

Jessica Newton y su indirecta a Magaly: “te pido que me dejes en paz”

Jessica Newton volvió a ser criticada por Magaly Medina tras los resultados del ‘Miss Perú La Pre 2022’. En ese sentido, la reina de belleza no desaprovechó el tiempo y se pronunció vía redes sociales.

A través de Instagram Stories, Jessica Newton se grabó cantando: “Te pido por favor, de la manera más atenta, que me dejes en paz… así va la canción”, dijo la presidenta de la organización Miss Perú.

La organizadora del Miss Perú respondió a sus críticos: “Hay que reírse, hay que reírse y hay que tomar todo con humor, las indirectas, las directas… hay que tomarlas con humor, lo que sí quiero agradecer es a toda la prensa que estuvo ayer con mis niñas”.

“Ya hasta canto! Pero perder el buen humor nunca, feliz martes para todos, no le den a las cosas más importancia de la que tienen”, escribió la presidenta del Miss Perú.

“Así he amanecido, con un millón de ideas en la cabeza y feliz, contenta de siempre hacer lo que creo correcto y no dejarlo de hacer por miedo y mucho menos por el qué dirán”, dijo Jessica Newton.