Tilsa Lozano parcha a Magaly: “yo también podría decirle tú no tienes autoridad moral”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La exconductora Tilsa Lozano no se guardó nada y respondió a Magaly luego que fue criticada por opinar del ampay de Miyashiro y Óscar del Portal.

“Te dicen que no tienes autoridad moral para hablar de infidelidad”, comentó el reportero de América Espectáculos. “Bueno, no sé, yo podría decir que cuando alguien ve a alguien borracho o en juerga y opina, yo también podría decirle tú no tienes autoridad moral para hablar de ciertas cosas. Entonces yo creo que cada uno haga lo que quiera y opine lo que quiera”, dijo Tilsa Lozano.

También puedes ver: Papa Francisco pide a todas las suegras que “tengan cuidado con sus lenguas”

Además, la exvengadora habló sobre su próxima boda con Jackson Mora: “Si me voy a casar con él porque es el amor de mi vida. Yo siempre he dicho (que) uno no puede escupir al cielo, mira, hoy estoy convencida, hoy me muero por él, hoy estoy enamorada, él está enamorado de mí y nos vamos a casar, si Dios lo permite nos quedaremos hasta viejitos”.

De otro lado, Tilsa Lozano contó que se casará con sus ahorros y no por canje: “Tengo que juntar para el matrimonio, hay que hacer caja chica. ¿Tú qué crees, que yo me voy a casar por canje?”.

También te puede interesar: “Tampoco volveré con él”, Dalia reveló que John lloró y suplico en audiencia

“Creo que voy a Miami, creo que quiero dos vestidos, en realidad, uno para el matrimonio y otro para la fiesta, entonces me han recomendado un par de tiendas allá y voy a ir a verlas”, continuó.

“Nosotros viajamos bastante porque por el trabajo, él tiene que viajar bastante, entonces generalmente nos metemos cada dos, tres meses, una escapadita. Pero de hecho vamos a viajar porque él también tiene que ir a comprar su terno afuera, yo también voy a ir, así que entre trabajo mezclamos un poquito el trabajo y el relajo”, acotó la ex’Miss Colita’.

Mira también: Mónica Sánchez dudó en volver a ser ‘Charito’: “Era como volver con un ex”