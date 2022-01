«Lo confirmo», Rafael Cardozo afirma que Tepha Loza e Ignacio son pareja

Compartir Facebook

El ‘ex chico reality’ al parecer metió la pata y dijo una infidencia que comprometería a la hermana menor de Melissa Loza, Tepha Loza e Ignacio Baladán.

“Hay otra pareja en este programa y solo está uno presente. Se está rumoreando y yo como oráculo ya puedo confirmar Tepha Loza con Ignacio Baladán. Eso está confirmado por el oráculo”, señaló Rafael Cardozo ante la sorpresa de todos los miembros del programa.

La conductora Johanna San Miguel le pidió a Ignacio Baladán que confirme o desmienta la noticia y el negó tener una relación con la hermana de Melissa Loza.

“Uno queda mal en decir la verdad, yo me encontré con ella en un evento y de allí sacaron esos rumores, pero no es cierto. Es una chica muy linda, pero de allí no pasó”, explicó Baladán.

A pesar de esta repentina revelación la conductora Johanna San Miguel solo dijo que si existen rumores es por algo se traen.

“Yo te voy a decir una cosa, cuando el río suena es porque piedras trae”, dijo la ‘Chata’.

Tepha Loza ansiosa por reencontrarse con hijas de Melissa Loza: “Seré la mujer más feliz”

La hermana de Melissa Loza expresó en redes sociales que tiene muchas ganas de poder ver a sus sobrinas de una vez por todas.

Melissa y Tepha Loza se reconciliaron hace algunas semanas y muchos se conmovieron con la historias. Ambas hermanas han sabido perdonar y hacer su relación más fuerte desde que se reconciliaron.

Sin embargo, hay un paso que aún no se ha tomado y es que Tepha vuelva a verse con su sobrina. Ella recibió el comentario de una seguidora que le pidió que comparta fotos que tiene junto a Flavia, la hija mayor de Melissa.

Tepha asegura que por respeto a la relación que recién está formando con ellas, no va a postear ninguna fotografía. Para la hermana de Melissa Loza, todo es un proceso y que está esperando el tiempo perfecto para volver a ver a sus sobrinas.

“Tengo foto pero por respeto no publicaré nada, mucha gente me pregunta y opina sobre esto todo esto es y será un proceso. Tiempo al tiempo ya se dio un gran paso. Lo importante es que me siento feliz. Tranquila y en paz”, dijo Tepha. Parece que la menor de las Loza está en un gran momento de su vida tras la reconciliación que tuvo con su hermana.