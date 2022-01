Sheyla Rojas estaría soltera, así lo dejó ver en un mensaje en sus redes

Compartir Facebook

La popular ‘Shey Shey’ está dando que hablar nuevamente y es que la modelo al parecer estaría soltera, así lo evidencio en sus redes sociales donde se ha dedicado a mandar indirectas estos últimos días.

Como se recuerda la ex ‘Leona loca’ tenía una relación de aproximadamente de 6 meses con el popularmente conocido ‘Sir. Winston’, sin embargo, no todo sería color de rosa como se reflejaba en sus redes sociales.

Recientemente, la influencer decidió hacerse un cambio de look como si quisiera dar un mensaje esos típicos de ‘cerrar etapas’, con esta nueva apariencia dejó a sus seguidores sorprendidos de poco a poco volver al rubio que la caracterizaba, pero lo que despertaron las alarmas de su vida sentimental fue el siguiente mensaje que compartió en sus historias.

«La diferencia es que tú me vas a engañar con el tipo de mujer que no yo sea, mientras que yo te voy a dejar por el hombre que siempre quise que fueras, pero no pudiste serlo», decía el mensaje de Sheyla.

Aún no se ha confirmado la misma Sheyla si se encontraría soltera pero todo apunta a que decidió ponerle un punto final a su comentado y polémico romance con ‘Sir. Winston’.

Sheyla Rojas revela por qué notaron ‘parálisis’ en su rostro: “sigo inflamada”

La modelo Sheyla Rojas decidió pronunciarse a través de preguntas de parte de usuarios en Instagram acerca de su rostro y el último retoquito que no le habría caído tan bien.

Sheyla Rojas decidió aclarar que, tras los ‘retoquitos’ que se realizó en la cara durante su visita a Perú, tomó un medicamento que le produjo una reacción alérgica, lo que la llevó a estar inflamada.

“Sigo inflamada, ayer me confirmaron que tuve una reacción alérgica a un medicamento que estuve tomando por eso tenía súper inflamado hasta los pies, manos, ojos, cuello… todo. Pero ya está bajando”, explicó Sheyla Rojas.