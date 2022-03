Lourdes Sacín arremete contra Jorge Pozo: “alguien que solo puso su esperma”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Lourdes Sacín decidió darse un espacio para –mediante sus redes sociales- comentar acerca de Jorge Pozo y la denuncia que hizo pública pidiendo la pensión económica a su hija para costear su enfermedad.

Como se sabe, el padre de Ethel Pozo fue entrevistado por ‘Amor y Fuego’ y lejos y de hacer mea culpa, echó la culpa a Gisela Valcárcel de no colaborar con él para las visitas a su hija.

También te puede interesar: Niños ucranianos fabrican bombas molotov para ayudar a su país

Al respecto, la periodista y expareja de Andy V se mostró en desacuerdo con el dinero que le pide Jorge Pozo a la conductora de ‘América Hoy’. “Apoyo la actitud de Ethel!!!! Alguien que solo puso su esperma y se olvidó que tenía hija, es como si fuera un extraño que se acerca a pedir plata”.

Lourdes Sacin teme que su pequeño sufra de bullying tras denuncia por abuso sexual a Andy

Con lágrimas en los ojos, la periodista Lourdes Sacin realizó una transmisión en vivo para hablar sobre la denuncia, de abuso sexual que le entabló una mujer que padece trastorno intelectual y epilepsia, al

padre de su hijo, Andy V.

Lourdes, contó que su menor hijo está próximo a iniciar sus clases escolares y teme que sus amigos del colegio lo fastidien sobre la denuncia que hoy recae sobre su padre.

También te puede interesar: Melissa lleva a Anthony con cirujano: ¿Le quiere pagar los ‘retoquitos’?

“Es un tema que afecta a mi hijo y me duele que mi hijo tenga que pasar por esto. Yo crío a mi hijo de una forma que quiero que sea un hombre de bien, que esté tranquilo. Estas cosas escapan de mi control porque no tengo nada que ver con esto”, expresó entre lágrimas.

“Estoy preocupada por mi hijo, que por estas cosas no vaya a sufrir bullying, no tengo nada que ver en este asunto (…) Me da cólera que mi hijo tenga que pasar por estas cosas que escapan de nuestro control, porque yo no mando e n la vida de nadie. Y espero por el bien de mi hijo que sea todo (los exámenes de médico legista) negativo”, agregó.

También puedes ver: Gisela Valcárcel le responde a Jorge Pozo tras pedido de manutención a Ethel Pozo