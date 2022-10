Magaly arremete contra Gisela: “Es mentirosa, disforzada e hipócrita”

Compartir Facebook

Magaly Medina dejó por los suelos la imagen de la popular “Señito”, al recordar todos los incidentes que tuvieron en el pasado.

«Guerra de Divas» en la farándula peruana. (Foto: Web)

¡Preparen canchita porque esto se pone bueno! Magaly Medina salió decidida a desenmascarar a Gisela Valcárcel, luego de que ella tuviera duras palabras en contra de la “Urraca”. Es así como, durante los primeros minutos de su programa, Magaly enfiló sus baterías contra la ex esposa de Roberto Martínez.

“Siempre me ha parecido una persona de doble discurso, disforzada, mentirosa y una hipócrita a lo largo del tiempo. Es una mujer mentirosa a morir, como lo ha demostrado en su último programa. En su desesperación por el rating dijo un montón de barbaridades”, expresó Medina muy molesta.

También afirmó que si Gisela le tiene rencor, es porque ella se ha encargado, a lo largo de su carrera televisiva, de desenmascarar su “doble discurso y doble moral”.

“Soy la persona que la ha desenmascarado a lo largo de los años. Ella tendrá muchos años más en la televisión, pero no me merece ningún respeto… Eso de victimizarse no va con ella, no te victimices Gisela porque acá no eres una víctima”, sentenció.

Dentro de las revelaciones que hizo Magaly, sorprendió cuando indicó que Gisela le había hecho varios juicios. Incluso, se animó a contar que los perdió casi todos. También, aseguró que, si bien es cierto la rubia no la ataca directamente, siempre utiliza a “monos con metralleta” para ese trabajo.

“Toda la vida me has atacado. No es que me hayas permitido hablar de ti por 25 años y nunca dijiste nada. Ella no se ensuciaba las manos porque ella a lo largo de los años ha tenido a sus ‘monos con metralleta’ que le han hecho el trabajo sucio. Anteriormente era Carlos Cacho y ahora es Janet Barboza, ‘La Retoquitos’, a quien utiliza para molestarme y responderme”.

“Gisela no ha sido ninguna santa, ella ha tenido una época donde no quería que nadie la toque y que nadie le diga nada. Ella estaba acostumbrada a eso, hasta que yo llegué a la televisión y comencé a decirte todo lo que a ti te molesta y por eso me detestabas”, concluyó.