¿Lágrimas de arrepentimiento o “de cocodrilo”? En los últimos días, el nombre de Einer Gilbert Alva León saltó a la “fama” tras una entrevista con Jonathan Maicelo. ¿Qué contó? El tiktoker más conocido como “Makanaky” confesó haber participado de una violación cuando era adolescente. Según relató, esto habría sucedido junto a compañeros de su colegio, quienes lo presionaron para que “debutara”.

Makanaky confiesa una violación pic.twitter.com/lB2stN1oYb — saint (@canye_guest) March 24, 2023

“Fue a los 15 años, con una chibola. (Sus amigos) me dijeron: ‘¿Quieres debutar?, pero ella no quiere, a la fuerza lo vamos a hacer’. No quiso dejarse y mis amigos, como son ‘fríos’, la cogieron (…). No ha sido una violación, no sé. Nada, yo no he violado, mis amigos me dijeron por qué ellos son ‘fríos de fríos’”, dijo “Makanaky” aquella vez.

Makanaky se muestra arrepentido

Pasaron los días y el tiktoker trataba de victimizarse aduciendo que lo dicho en la entrevista con Jonathan Maicelo fue broma. En otras ocasiones, incluso tomaba a la broma su situación grabando diversos videos para redes sociales en los cuales se mofaba de lo expresado.

Makanaky confesó haber sido partícipe de una violación cuando era adolescente. (Foto: Captura «Chakalato»)

Hoy, en entrevista con “Reporte Semanal”, “Makanaky” mostró su lado más vulnerable. Entre otras cosas, Einer Alva reiteró que todo fue una broma y no pensó que aquello que dijo, se iba a escapar de sus manos.

“Sí fue un invento, una broma, yo no pensé que fuera a llegar a más, pero llegó (…) No sé en mi momento de locura lo dije, fue algo falso, no se juega (…) Yo dije por esto me haré viral, es feo lo sé”, dijo.

Debido a las declaraciones en la entrevista con el boxeador, “Makanaky” empezó a ser investigado por el Ministerio de la Mujer, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Ante ello, Einer pide disculpas a todas las mujeres y personas que se han sentido ofendidas con sus declaraciones.

“Yo pido disculpas a las mujeres por hablar eso, mil disculpas, me equivoqué y ahora va cambiar mi vida, ya logré lo que quería”, dijo entre lágrimas.

Seguidores enfermos

En otro momento de la entrevista, “Makanaky” arremetió contra sus seguidores. El tiktoker que cuenta con millones de fanáticos, los tildó de “enfermos”, aunque resaltó que la mitad de sus fans no lo son.

“Yo tengo seguidores enfermos y seguidores buenos, pero la mitad son enfermos”, indicó. Además, indicó que fue víctima de bullying en el colegio debido al retardo mental que padece.

“Nadie quería juntarse conmigo. Todos los grupos a los que me acercaba me botaban, me hacían sentir mal. Me empujaban, me tiraban contra la mesa. Yo he sufrido mucho, me rechazaban”, confesó entre lágrimas “Makanaky”.