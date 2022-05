“Me es indiferente, ni siquiera me acuerdo”, dijo Nataniel Sánchez sobre su ex Mario Hart

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La reconocida actriz fue entrevistada y afirmó que ya ni recuerda a Mario Hart quien en su momento fue su pareja, Nataniel multiplicó por 0 al corredor de autos.

Como se sabe, Nataniel volvió al Perú desde España para comentar un poco de los proyectos que tiene programado y confesó que en sus planes no está volver a la serie de ‘Al Fondo Hay Sitio’ pues está enfocada en otras cosas.

Además, la actriz tocó el tema de su acento español por lo que muchos usuarios critican y aprovechó la entrevista para hablar de su ex pareja el conocido Mario Hart.

“Mira, yo me considero un ser de luz y la gente que está a mi alrededor… Yo con las personas que me rodeo intento darle esa mejor versión mía, mi luz, entonces si estás a mi lado y te quiere coger de esa luz, pues bienvenida, yo no te la voy a quitar”, dijo en un inicio al reconocer que le dio popularidad a piloto de autos.

Fue así que la popular ‘Fernanda’ tocó el tema de Mario Hart y no dudó en minimizar su romance con el ex chico reality pues al parecer no le suma hablar del corredor de autos.

“A la gente que no me suma en la vida se esfuma, ni siquiera vale la pena. La gente que no me suma me es completamente indiferente, es más, ni siquiera me acuerdo, es un tip”, agregó.

Rodrigo se burla de Nataniel Sánchez por nuevo acento: “Más española que nunca”

Le dio con palo. El periodista de espectáculos, Rodrigo González “Peluchín”, se burló de la actriz Nataniel Sánchez porque reapareció con un dejo cambiado por haber estado tanto tiempo viviendo en España.

La popular “Fernanda” hizo una colaboración junto a un conocido ‘youtuber’ español, quien ha estado pegado viendo la serie “Al Fondo Hay Sitio”. En el video, la actriz responde distintas preguntas divertidas acerca de su personaje y gustos.

Sin embargo, el conductor de “Amor y Fuego” no dejó pasar la oportunidad para arremeter contra la artista, pues se nota que el tiempo residiendo en España ha pasado factura, ya que tiene un acento español.

Mira también: Melissa Paredes en el Día de la Madre: “Ser mamá es lo mejor que me ha pasado”

“¿Te acuerdas de Nataniel Sánchez? Era ‘juerguera’, media borrachosa, muy limeña, media que parecía la Giovanna Valcárcel, un poco así era. Bueno, de esa Nataniel no queda nada. ¿Cuántos años tiene viviendo en España? ¿Un poco más de un año? Pero que ni la hija de la Rocía Carrasco. Es una española como no te imaginas”, inició diciendo Rodrigo González.