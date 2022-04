“Me insultó y me dijo de todo”, Dayanita confesó que tuvo una fuerte pelea con Robotín

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La popular Dayanita dio detalles lo que fue el intercambio de palabras con el personaje cómico Robotín y afirmaría que no lo volvería a saludar.

Dayanita fue entrevista en un programa de YouTube donde reveló que no tiene una buena relación con el conocido Robotín personaje que lleva por nombre Alan Castillo.

Habló fuerte y claro la popular Dayanita y señaló que no solo tiene mala relación con Robotin sino también con Robotina pues no habría existido una buena química entre la pareja y el cómico cuando compartieron en algún momento escenario.

“Si he trabajado con Robotín y Robotina, pero no tengo buena química con ellos… Pasó un intercambio de palabras, pero yo prefiero mantenerme al margen. No es novedad que me digas que Robotín habló mal de mi”, comenzó diciendo.

Malagradecida

Además, recordó que iban a tener una presentación antes de la pandemia pero por motivos de grabación les comunicó a la pareja que no podía asistir pro al parecer ambos no se lo tomaron para nada bien.

“Él me invitó a un show antes que inicie la pandemia y por tema de la grabación del programa, yo no pude llegar, pero si me reventaron el teléfono, les dije que no iba a llegar y que me disculpe. Entonces empezó a sacar por las redes sociales que soy una malagradecida, me insultó y me dijo de todo”, comenzó diciendo.

Por su parte Dayanito expresó que no por pertenecer al medio televisivo la va a tratar de la peor manera pues en diversas oportunidades la quiso dejar mal parada.

“El hecho que seamos artistas no quiere decir que me va a tratar como quiera en todas las redes. Hasta en el mismo programa donde trabajo me trató de minimizar, pero yo ni caso… Pero eso sí, donde yo lo vea, no lo saludo, así pase por mi costado”, finalizó diciendo bastante molesta.