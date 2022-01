Melissa Paredes “infla el pecho” por su bailarín: “No es un hijito de mamá”

Compartir Facebook

En una nueva edición de ‘Mujeres al mando’, Melissa Paredes y compañía continuaron hablando por ratos del bailarín Anthony Aranda.

«Es súper detallista, sabe lo que me gusta, que no es un hijito de mamá que tiene que esperar las cosas a que lo atiendan . Toma la iniciativa. Me encanta un hombre así independiente que haga sus cosas que no le tengas que estar diciendo haz esto, lo otro. Qué pereza», sostuvo enérgica.

«La vida no es perfecta»

Melissa Paredes ha empezado el 2022 con el pie derecho pues primero oficializó su relación con Anthony Aranda y ahora es el nuevo jale temporal del programa ‘Mujeres al Mando’.

Sin embargo, a raíz de las declaraciones que ofreció en dicho programa la actriz nuevamente ha recibido una ola de críticas por el polémico ampay pues Melissa se mostró super feliz de compartir su vida con Anthony.

Ayer fue el debut de Meli en el programa y el bailarín no fue ajeno a este suceso ya que posteo en sus historias la fotografía de Melissa en la tv con un emotivo mensaje, «Que churra eres mi amor», dejando en evidencia que la parejita está mas unida que nunca.

Es así que Melissa aprovechó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje reflexivo en sus redes.

«La vida no es perfecta, la mayoría de cosas son difíciles para mi. Pero nunca me rindo, creo que las cosas buenas están por venir, mi fe es mayor que mi miedo», decía el mensaje de la conductora.

A pesar de seguir recibiendo una ola de críticas motivo por el cual aun no puede activar sus comentarios en sus redes desde que fue público el ampay, Melissa se ha mostrado bastante positiva y enfocada en sus proyectos personales.

