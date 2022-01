Melissa Paredes lanza indirecta a su ex “No es hijito de mamá"

Compartir Facebook

Ayer fue el segundo día como conductora de ‘Mujeres al mando’ y Melissa Paredes sigue hablando de su polémico romance con el bailarín Anthony Aranda. Esta vez la exmodelo no dudó en elogiar a su nueva pareja frente a las cámaras resaltando algunas de sus cualidades que le parecen más atractivas.

Todo comenzó cuando la exreina de belleza contó que el pasado 11 de enero llegó a su casa y el coreógrafo le tenía el almuerzo preparado.

“Cuando llegó a su casa estaba todo listo, eso quiere decir que él tiene la llave de su departamento”, dijo Giovana Valcárcel sorprendida.

Luego, Valcárcel le preguntó si Aranda era detallista y la actriz indicó que una de las razones por la que está enamorada de él es porque es un hombre que “toma la iniciativa y no es hijito de mamá”.

“Es súper detallista y sabes lo que me gusta, es que no es un hijito de mamá que tiene que esperar a que le sirvan las cosas, que tú lo atiendas, toma la iniciativa y hace las cosas y me encanta un hombre así, independiente que haga sus cosas, que no le tengas que estar diciendo ‘has esto, has el otro’

¡Qué pereza!”, respondió Melissa causando alboroto en las redes pues los cibernautas han tomado estos comentarios como una indirecta a su exesposo, el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

“ME SALVÓ DE DEPRESIÓN”

De otro lado, Melissa confeso que su ‘bailarín activador’ estuvo con ella en el peor momento de su vida, cuando pasaba por una fuerte depresión. “Cuando me pasó todo esto, yo estaba en un nivel de depresión, mi energía estaba por el piso, yo no era yo, era horrible como estaba…”, comentó.

“Anthony siempre estuvo allí, nunca me soltó la mano, nunca nos soltamos, siempre estuvo allí, como amigo, como compañero, como la persona que te da su apoyo cuando más lo necesitas”, acotó.