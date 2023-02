Melissa Paredes recuerda lo que fue su vida tras ampay con bailarín

Compartir Facebook

Melissa Paredes habló en su programa «Préndete» sobre lo que fue su vida tras ser expuesta como infiel a su matrimonio con Rodrigo Cuba.

Como se recuerda Magaly Medina fue la encargada de sacar a la luz su romance con el bailarín Anthony Aranda cuando aún vivía con Rodrigo Cuba.

Después de un año Melissa habló de como le tocó vivir y sobrellevar la ola de críticas que recibió desde ese ampay.

“A mí sí que me subestimaron y eso lo puedo decir de verdad, me subestimaron si es que pensaron que era una persona muy débil, no mi amor, yo soy una persona muy fuerte y creo que me ha pasado lo peor que le puede pasar a una persona en la vida literal”, dijo la conductora.

Además, recalcó que tuvo un grupo de personas que fueron su mayor soporte y fuerza estando dentro de ellas Anthony Aranda quién afirmó que fue su cable a tierra.

“Gracias a mi abogado y gracias a mi red de apoyo, a mi novio, a mi madre, en fin a toda mi red de apoyo que estuvo ahí, que me hizo salir adelante y a mí misma”, dijo Meli.

Actualmente, Melissa ya pasó la página de su ampay y vive tranquila amando y siendo amada por su pareja, además que disfruta de la compañía de su hija quién fue su motivo para salir adelante.