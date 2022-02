Melissa Paredes revela su historia de amor con Anthony Aranda en San Valentín

Compartir Facebook

La ex conductora de televisión se animó a revelar sus sentimientos y algunos detalles de su relación con el ‘activador’ en el Día de San Valentín.

Melissa Paredes y Anthony Aranda han querido demostrar que su relación es más fuerte de lo que parecía tras el ampay que protagonizaron. Ellos llevan juntos oficialmente, algunos pocos meses, pero eso no ha impedido que derrochen amor en redes sociales sin problema.

La ex conductora de televisión se animó a compartir un extenso mensaje en redes sociales en el que revela su sentir, desde que inició su romance con Anthony Aranda. Melissa Paredes compartió varias fotografías en las que aparece muy sexy al lado de su ‘activador’ y lo acompañó con una tierna frase.

“Be mine”, inició escribiendo la ex del ‘Gato’ Cuba, que en español se traduce como “Sé mío”. Para luego revelar cómo fue que decidió luchar por el amor que sentía por el ‘activador’.

“Desde el día que decidí amarte sabía que iba a traer muchos contras a mi vida. Pero eso no me detuvo. Siempre he sido una fanática del amor. Siempre sigo mi instinto, y amarte es una de las cosas más lindas que tengo hoy en día. El mundo se podrá caer a pedazos pero si me estás sujetando la mano nada importa… @anthonyarandab te amo”, fueron las palabras de Melissa.

Melissa Paredes recientemente rompió su silencio tras el sonado ampay que protagonizó junto a Anthony Aranda. Ella se confesó en una entrevista sobre la crisis que vivió en la que quiso atentar contra su vida y sorprendió a más de uno.

“Primero pienso que tengo que estar viva por mi hija, no voy a negar que tuve pensamientos feos, y por ella y para ella es que sigo adelante. Las mujeres también nos levantamos y seguimos con nuestra vida porque no vamos a dejar de estar con alguien porque nos señalan con un dedo sin saber la verdad”, expresó Melissa Paredes.

Melissa reveló que nunca se hizo daño, pero sí lo pensó seriamente, es por eso que decidió buscar ayuda profesional. “No lo hice (atentar contra su vida), pero sí se me pasó por la mente y ahí decidí ir al especialista, porque sola no podía pasar por ese trance. De hecho, tengo todo el apoyo de mi familia, hermanos; sin embargo, necesitaba la ayuda de un profesional”, comentó.

