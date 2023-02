Milena Warthon envía emotivo mensaje tras triunfo: “Las niñas andinas también podemos ser súper estrellas”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La ganadora de la Gaviota de Plata se pronunció en redes sociales y envió un contundente mensaje a todos sus críticos.

Nuestra compatriota logró triunfar en Viña del Mar y se llevó el ansiado premio a nuestro país. La cantante agradeció a todos sus fans y a la vez envió un mensaje a todos aquellos que tienen sueños y metas por cumplir.

En su cuenta de Instagram contó un poco más sobre su triunfo: “Aún estoy procesando todo, todo ha sido una locura. Ayer al recibir la gaviota me puse a reflexionar acerca de todo lo que hemos tenido que pasar hasta llegar a este preciso momento. Ser artista en el Perú no es nada fácil. No saben cuántas veces he tenido que caer y reconstruirme, cuantos no he tenido que aceptar para llegar hasta aquí”, indicó.

Además, señaló que este premio es de todos los peruanos: “Hoy está gaviota toma un significado único no solo para mí. Esta gaviota es de todos ustedes, los que han tenido que lucharla conmigo, todos los que alguna vez me mandaron un mensaje de aliento, los que disfrutan de mi música, de todas las niñas que me dieron sus cartas y pulseras, de mis mejores amigos, de mi familia, de mi equipo”, sostuvo.

Recordó sus inicios como cantante cuando tenía 8 años y ahora indica que las niñas andinas también pueden lograrlo: “Esta gaviota es de un país que aún no ve claramente que su mayor riqueza está en su diversidad, y de una cordillera que nos une cuando es necesario, a pesar de las fronteras. Esta gaviota es de esa Milena de 8 años que se subió a la tarima del colegio a cantar y es la confirmación de que las niñas andinas también podemos ser súper estrellas, podemos ser lo que soñamos. Que esta gaviota sea el símbolo de reflexión de cuánto nos falta avanzar como sociedad”, finalizó.