Muere en Qatar periodista estadounidense Grant Wahl

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La Federación de Estados Unidos confirmó el fallecimiento del periodista estadounidense Grant Wahl, de 48 años, que se desplomó en la primera parte de la prórroga del Argentina-Países Bajos en el Lusail Stadium.

Mira también: ¿Dónde solicitar un préstamo personal estando reportado en Infocorp?

La US Soccer de los Estados Unidos mostró sus condolencias y resaltaron la trayectoria de Wahl a través de un comunicado en redes sociales. «Siempre podíamos contar con Grant para que nos brindara sus historias perspicaces y entretenidas sobre nuestro deporte y sus principales protagonistas. La convicción de Grant en el poder del juego para conseguir avances en los derechos humanos fue y quedará como una inspiración para todos. Grant convirtió al fútbol en el trabajo de su vida, y nos sentimos devastados de que él y su brillante redacción ya no estará entre nosotros», dicta el comunicado.

Quién era Grant Wahl

Wahl era un periodista crítico con el régimen de Qatar y hace días se había quejado de tener bronquitis. El lunes, Grant escribió que visitó una clínica médica en el centro de medios en Qatar, donde recibió antibióticos.

Lo describió así: «Mi cuerpo finalmente se derrumbó. Tres semanas de poco sueño, mucho estrés y mucho trabajo pueden hacer eso. Lo que había sido un resfriado durante los últimos 10 días se convirtió en algo más severo la noche del partido entre EE. UU. y Holanda, y pude sentir que la parte superior de mi pecho adquiría un nuevo nivel de presión e incomodidad. No tenía covid (hago pruebas regularmente aquí), pero hoy fui a la clínica médica en el centro de medios principal y me dijeron que probablemente tenía bronquitis. Me dieron un ciclo de antibióticos y un jarabe para la tos de alta resistencia, y ya me siento un poco mejor solo unas horas después».

Wahl fue viral hace unos días porque, en el partido ante Gales de la primera fase, intentó entrar al estadio usando una camiseta arcoíris (en defensa de la diversidad sexual), lo que provocó que fuera retenido en la entrada y le quitaran el móvil. «Un guardia de seguridad me dijo que mi camiseta era ‘política’ y no estaba permitida. Otro se negó repetidamente a devolverme el teléfono. Otro guardia me gritó mientras estaba encima de mí, ya estaba sentado en una silla, que tenía que quitarme la camiseta»., relató el colega.

Wahl murió en un hospital tras ser llevado en una ambulancia. Su gente más cercana relacionó lo ocurrido con la carga de trabajo que tenía en Qatar.

«No estaba durmiendo bien y le pregunté si había probado la melatonina o algo parecido», dijo un compañero de profesión y país. «Él dijo: ‘Solo necesito relajarme un poco'». Según dos periodistas del New York Times que estuvieron presentes, los sanitarios le realizaron compresiones torácicas durante unos 20 minutos antes de que lo sacaran del Lusail.