«No tenía ganas de nada», Magaly vuelve a medicarse después de 15 años

La conductora de Tv Magaly Medina reveló que volvió a medicarse tras haber sufrido por un largo tiempo de depresión.

En una entrevista la popular ‘Urraca’ confesó que sus niveles de serotonina han disminuido por lo que ha vuelto a consumir medicinas. Además dio detalles de su vida sentimental con el notario Alfredo Zambrano.

«Me siento y me veo bien, me parece que hay una confusión con mi edad (ríe) porque física y mentalmente siento que estoy espectacular. Además, las mujeres de nuestra época no nos parecemos a nuestras abuelas, que a los 60 se sentían ancianas. Ahora los 60 son como los nuevos 40», dijo en primer lugar.

Por su parte, la conductora afirmó que llevar una vida sana ha hecho que pueda sobrellevar su diagnostico.

«Cuido mucho mi salud física y mental porque hago mucho ejercicio, pues a los 23 años fui diagnosticada como depresiva crónica y durante muchos años me la pasé tomando antidepresivos, pastillas para la ansiedad. Y en un momento determinado los psiquiatras que me trataron me dijeron que una de las cosas que tenía que hacer para que la serotonina llegue bien a los neurotransmisores de mi cerebro era hacer ejercicios, y así, por decisión propia, empecé a dejar las pastillas».

Episodio de recaída

Asimismo, la periodista señaló que sufrió como un ‘bajón’ por lo que no tenía ganas de hacer nada y de inmediato recurrió a los especialistas para evaluar su condición.

«Mi depresión es bioquímica, no es como otras que nacen de alguna pérdida. Ahorita tuve un episodio depresivo, sentí realmente que no tenía ganas de nada y me hicieron unas pruebas y arrojaron que la serotonina estaba fallándome. Por eso he vuelto a tomar los antidepresivos después de 14 o 15 años que dejé las pastillas. Las estoy tomando por un breve periodo hasta equilibrar mi serotonina. Claro, pasar por este episodio me cambia el humor, pero ya los chicos (sus ‘urracos’) me conocen, han trabajado muchos años conmigo», dijo para finalizar el tema.

A pesar de tener un trabajo que la ha llevado a ser blanco de críticas durante mucho tiempo, Magaly Medina siempre ha demostrado ser una mujer fuerte ante las adversidades pues elegiría una y mil veces su trabajo.