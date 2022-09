Olenka Zimmermann arremete contra Magaly Medina

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Olenka Zimermmann criticó a la “Urraca”, luego de que ella asegurara que en su Only Fans solo había fotos antiguas y recicladas.

Magaly Medina generó polémicas con sus declaraciones. (Foto: Web)

¡Disparó con todo! La ex conductora de “Al sexto día”, Olenka Zimmermann “explotó” y le respondió con todo a Magaly Medina. A Olenka no le gustó nada que la popular “Urraca” cuestione su contenido en la plataforma de Only Fans. Incluso, Magaly afirmó que Zimmermann subía contenido “reciclado”, a lo que Olenka no dudó en tildarla de “estúpida”.

También puedes leer: Micheille Soifer derrota a Yahaira Plasencia en infartante versus de canto

“En ese programa (“Magaly TV, la Firme”) solo han pagado y visto lo que se considera en el OnlyFans como ‘regalo’. Todos sabemos que eso es lo que se obtiene solamente por el precio de suscripción. La mayoría de las fotos son actuales, obviamente, además de mi archivo. Así que no han visto nada en realidad”, dijo la conductora de “Crónicas de Impacto”, que se transmite por Willax TV.

Según explicó la ex figura de Panamericana Televisión, las fotos de archivo que aparecen en su Onlyfans fueron subidas por pedido de sus fans. Ella afirma que colecciona sus fotos pasadas de revistas, catálogos, revistas, entre otros. “Son fotos del recuerdo. Fotos de antaño. Soy una coleccionista y mis fans me lo pidieron. Yo estoy para complacerlos”, señaló Olenka.

Mira aquí:

OLENKA ZIMMERMANN MANDA FUERTE MENSAJE A MAGALY MEDINA

Luego, Olenka Zimmerman no desaprovechó la oportunidad para insultar a Magaly Medina. Ella aseguró que la “Urraca” no tiene conocimiento de la plataforma para adultos. Sin embargo, le agradeció por hacerle ‘promoción’ a su cuenta de Only Fans.

“¿Qué se puede esperar de Magaly? Ella no entiende porque es estúpida y disforzada, no atina nada. Como dice el refrán: “el que quiere celeste que le cueste”, y para eso hay que pagar más que la suscripción. Ya pues, no seas tacaña, Magaly, no seas tacaña. Un saludo al editor de su programa que me sacó regia. Me han caído más suscriptores después de su nota”, puntualizó.