“Papá, mi mamá no me deja ir con ustedes”: Juan Víctor revela conversación con su hija

Juan Víctor, expareja de Andrea San Martín sigue en la lucha por volver a ver a su menor hija y en ese sentido muestra nuevas pruebas donde comprueba que la ‘Ojiverde’ tiene retenida a la pequeña para que no pueda ver a su padre.

Como se sabe, el piloto no pudo ver a su hija por el ‘Día del padre’. Según imágenes de ‘Amor y Fuego’, el joven padre acudió al colegio de la menor para celebrar con ella el día más importante para todos los papitos; sin embargo, se dio con la sorpresa que su hija no acudió al evento escolar.

En esta oportunidad, Juan Víctor revela la conversación que tuvo con su hija donde prácticamente se comprueba que la menor quiere ver a su padre.

“Señora Andrea, ¿Cuántas veces he intentado comunicarme con usted? Y me responde: ‘comunícate con mi abogado, por favor’”, dice Juan Víctor. Además, revela que su pequeña le reclama: “papá, mi mamá no me deja ir con ustedes”.

Todo esto se pudo apreciar en el avance de ‘Amor y Fuego’. La nota completa hoy por Willax Televisión.

«Ni yo ni mi familia se burlaría», Juan Víctor responde tras situación de Andrea San Martín

Como ya se sabe Andrea San Martín viene atravesando un momento muy difícil y complicado tras haber comunicado en sus redes sociales que tuvo un embarazo ectópico por lo que tuvieron que extirparle el útero y se encuentra en un estado crítico tras haber perdido gran cantidad de sangre.

Sin embargo, el que viene recibiendo más críticas tras lo sucedido es Juan Víctor pues ha expuesto en sus redes sociales los comentarios que ha recibido de parte de diversos usuarios quienes lo culpan de lo sucedido con la ‘Ojiverde’ ante este panorama Sánchez habló en sus redes.

«Empiezan a saltar creyendo que por una historia que subí hace 7 horas antes de un comunicado de quien ven como guía… gente es delicado… a mi me apena mucho así no estemos de acuerdo en muchísimas cosas que puedan suceder al rededor», dijo inicialmente Juan Víctor.

Y eso no fue todo ya que las críticas siguieron llegando hasta el punto de reportar su cuenta de Instagram. «Desgraciado tu y tu madre, algún pagarán el daño que han causado, se mofan de algo delicado…», fueron las palabras de un cibernauta.

«La gente esta quemada sinceramente. Nuevamente, ni yo ni nadie de mi familia se burlaría», respondió Juan Víctor por el estado de salud de la madre de su hija.

