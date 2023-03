‘Pato’ Quiñones exige que no lo comparen con el ‘Activador’: “No estamos en competencia”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

‘Pato’ se pronunció a través de sus redes sociales y pidió a sus seguidores que dejen de compararlo con Anthony Aranda.

¡Fuerte y claro! El bailarín de Daddy Yankee sigue triunfando fuera del Perú tras ser parte del elenco de “Legendaddy” y haber bailado hace poco junto a Paulina Rubio en Premios Lo Nuestro 2023, miles de seguidores llegaron a compararlo con Anthony Aranda quien ahora es más conocido por el ampay con Melissa Paredes que por su profesión como bailarín.

Fue en ese momento que ‘Pato’ decidió hacer un en vivo a través de Instagram para responder de todo: “Me están preguntando mucho por Anthony y el tema es que yo no me quiero meter en farándula, no me quiero meter en problemas ni nada. Lo único que voy a decir es que Anthony fue director mío. Él me enseñó mucho, es una persona que yo quiero mucho”, indicó.

Pidió a todos que no lo comparen ya que ambos son buenos amigos: “No me gusta esa comparación, porque nosotros no estamos compitiendo, nosotros somos amigos. Yo sé que él está feliz por mi y cada cosa que le pase, yo voy a estar feliz también. Así como pasa con Jeremy, más allá de eso, que me comparen o lo que digan es algo que hacen ustedes, no lo hago yo ni lo hace él”, concluyó.