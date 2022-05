«Quiero esperar más para tener hijos”: Valeria Piazza congelará sus óvulos

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

En una nueva edición de ‘Más espectáculos’, Valeria Piazza, retornó de su viaje de las Europas y reveló algunos pormenores de su situación sentimental. Como se sabe, Valeria está felizmente enamorada de su actual pareja y novio, Pierre Cateriano.

“Yo me quiero casar este año, pero te voy a contar algo, he decidido esperar un poquito más para tener hijos, por eso este año voy a congelar mis óvulos”, comenzó diciendo la exreina de belleza.

También puedes ver: Joven asesina a agresor sexual con técnica de Jiu-Jitsu

La exmiss Perú confesó que tomó la decisión a pesar de tener deseos de convertirse en madre. “No sé si en dos o tres años me gustaría tener un hijito, pero he decidido que este año (congelará sus óvulos). Es un tema tabú, que no se habla mucho, pero es lo mejor. Una vez que viene un hijo te cambia la vida”, agregó la conductora de TV.

También te puede interesar: Magaly confirmó que a Tula le pertenecería el 25% de los bienes de Javier Carmona

Valeria Piazza anuncia que contraerá matrimonio en octubre del 2022

Según explicó Valeria a Ivana Yturbe, el tema de su matrimonio se postergó por la pandemia pero por fin se va concretar. “Ay no sé cómo contarte”, dijo Piazza. “Da nervios, ¿no? Sabes yo sentí exactamente li mismo cuando puse el poster de Almuneda, me entró algo así como que no sabía cómo decirlo”.

“Yo no estoy embarazada”, dijo la conductora del bloque de ‘América Espectáculos’ y tras ello le pidió a Ivana que contara la primicia. “¡Valeria se nos casa muchachos!”, anunció la exchica reality.

“Tú sabes todo lo que paso, no se pudo, por eso ahora ya en 2022. Así que ya sabes te quiero ver con tu vestido, toda hermosa y llegas con mi Almu”, agregó.

Mira también: Jazmín volvería a la conducción en televisión: “muy pronto”