Ricardo Gareca cerca de convertirse en nuevo entrenador de Ecuador

¡Un “Tigre” por Ecuador! Todo haría indicar que seguiremos viendo a Ricardo Gareca en las Eliminatorias Sudamericanas. Esta vez ya no en el banquillo de la selección peruana, sino, en uno de sus clásicos rivales: Ecuador. En una reciente entrevista con ESPN Argentina, Ricardo Gareca reveló que las negociaciones con el “Tri” van por buen camino.

“Estamos en tratativas. No puedo decir que ya está hecho, pero estamos a un paso de ponernos de acuerdo. Me comunico con el presidente, he hablado con Gustavo Alfaro y ellos también tienen otras alternativas. Lo veo avanzado, pero no sabría decir si se cierra. Es el único ofrecimiento que tengo”, sostuvo el DT.

Ricardo Gareca es uno de los principales candidatos a asumir el buzo de la selección ecuatoriana. Sebastian Beccaece, también argentino, es otra de las opciones para ser el nuevo estratega de la selección mundialista.

Francisco Egas, dirigente ecuatoriano, reveló que el “Tri” tendrá dos amistosos en la próxima fecha FIFA (marzo). La idea de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) es que estos partidos sean dirigidos por el nuevo DT, para así ir adaptando su idea a los futbolistas, previo al inicio de las Eliminatorias previsto para septiembre.

Mira aquí:

🔥¡YA COMIENZA! Súmate EN VIVO a la emisión de 🇪🇨 #SCEcuador con las declaraciones de Ricardo Gareca sobre dirigir a Ecuador, junto a @ChoboAlvarez. pic.twitter.com/pNpgESsgwr — ESPN Ecuador (@ESPNEcuador) February 14, 2023

Es por ello que los directivos norteños quieren apresurar las negociaciones con Ricardo Gareca. El factor en contra sería el tema económico, ya que se rumorea que el “Tigre” estaría pidiendo mucho más de lo que ganaba en la selección peruana. “Las aspiraciones del entrenador hacen que sea imposible su llegada”, mencionó el periodista Francisco Molestina.

Por lo pronto, Gareca negó tajantemente un acercamiento con la selección chilena. En un momento, el “Tigre” menciona que se tergiversaron sus palabras cuando indicó que “Chile es un lugar interesante para trabajar. Tiene orden y eso es un factor importante”.