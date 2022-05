Ricardo Mendoza reveló que fue maltratado por María Pía Copello

Compartir Facebook

El comediante habló sobre la impresión que tuvo de María Pía cuando la conoció hace mucho tiempo y confesó que no fue una de sus mejores experiencias pues al parecer la animadora infantil no tenía tacto al tratar a sus invitados.

Como se recuerda Nataniel Sánchez reveló que una animadora infantil la trató mal e incluso le gritó y todo apuntaba a la conductora María Pía Copello ante estas declaraciones el comediante Ricardo Mendoza se sumó a compartir una de sus experiencias.

Ricardo habló durante uno de sus shows mientras que su compañero de escenario Jorge Luna se declaraba fan de Ana Karina Copello, lo que hizo recordar a Ricardo su paso por María Pía y Timoteo.

El comediante reveló que él estuvo como público en el programa de ‘María Pía y Timoteo’ y la conductora calló a él y sus amigos: “No me cae María Pía, nunca me cayó, fui a su programa y me dijo ‘¿pueden callarse?’”.

Según Ricardo, todo pasó cuando él y sus amigos de colegio, estaban gritando y alentando a uno de sus compañeros que participaba en los juegos: “Estábamos haciendo chongo todos los chibolos y era ese juego donde se peleaban los zumos y nos habían dado ‘chocomel’ (…) Había un chibolo de mi cole que estaba jugando (…) y ella se molestó y nos dijo ‘Se pueden callar’, y los payasitos tuvieron que tranquilizarla”.

“Ya está, ya pasó”, Ricardo Mendoza vuelve a programa de Youtube tras polémica

Tras haberse encontrado en el ojo de la tormenta por hacer comentarios desatinados sobre la agresión sexual a una mujer Ricardo Mendoza volvió a su programa de Youtube junto a su dupla Norka Gaspar.

Ricardo Mendoza integrante de ‘Hablando huevad*s’ reapareció en las redes junto a Norka en su programa de ‘Complétala’ no sin antes disculparse por el mal rato que pasaron y desató la furia de miles de cibernautas.

“Mil disculpas por cualquiera de los errores que hay cometido y que vaya a cometer, porque soy humana y me voy a volver a equivocar […] sin pensarlo, sin querer, sin tener la intención, indirectamente se lastimó gente por un video sacado fuera de contexto, mil disculpas a las personas que haya entendido, no fue mi intención […] a mí la comedia me ha ayudado como terapia y superar los traumas que he tenido”, inició diciendo Norka Gaspar.

Además, el conductor habló en respaldo de su compañera Norka y afirmó que nunca fue su intención herir susceptibilidades de nadie y tampoco quisieron fomentar la violencia.

“Quiero decirte que te admiro mucho Norka”, comenzó diciendo a su compañera y de ahí se dirigió al público al hacer un chiste de ella. “Yo acabo de decir un chiste y ustedes se rieron por lo que acabo de decir, ya está, ya pasó, no son malas personas por reírse de eso. El reírse de algo no significa validar, normalizarlo o fomentarlo, simplemente un comediante ha generado la risa, siéntanse tranquilos”, finalizó diciendo el comediante.