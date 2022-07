Rodrigo González chanca a Melissa Klug: “depende de que tan pronto lleguen los cheques”

Compartir Facebook

En la última emisión de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González cuestionó a Melissa Klug, quien en las últimas semanas se ha mostrado en contra del padre de sus hijos, Jefferson Farfán.

Al conductor de televisión le causó extrañeza que la ‘Blanca de Chucuito’ esté tan incómoda con Jefferson Farfán, luego de que hace algún tiempo confirmaran que habían hecho las paces por el bien de los menores.

“No hay justificación alguna para que Jefferson Farfán no haya ido a la primera comunión de su hijo…. me parece raro porque ellos, desde hace un tiempo ya tenían una relación cordial”, dijo en un comienzo Gigi Mitre, a lo que su par en la conducción, Rodrigo González dijo: “Todo depende de que tan pronto lleguen los cheques a fin de mes”.

La popular ‘retoquitos’ generó la carcajada de más de uno al decir que el futbolista, Jesús Barco, no estaría a la altura de Melissa Klug.

Le llegó el turno a Melissa Klug que recientemente dejó en claro que su boda con Jesús Barco no será este año, porque tienen otros planes. Es allí que las conductoras empezaron a hablar de algunas idas y venidas que ha tenido ese romance.

Janet, fiel a su estilo, no se guardó nada y decidió soltar su opinión sin pelos en la lengua. La popular ‘retoquitos’ dijo que le parecía que Jesús Barco no estaba a la altura de ‘La Klug’ y que su matrimonio podría no llegar a concretarse.

“Esas idas y venidas… no, no se casan. (…) La veo demasiado potra, mucha mujer, demasiado mujer para poca sardina”, expresó Janet. La ‘retoquitos’ se mantuvo en su ley pese a los comentarios de sus compañeros y agregó: “Es mi punto de vista, que esa relación ya se enfrió”.

