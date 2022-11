Shirley Cherres reaparece tras aparentemente haber atentado contra su vida

Compartir Facebook

La ex porrista Shirley Cherres reapareció en redes tras haber realizado una preocupante publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Como se recuerda Cherres realizó una publicación en la que se vio su brazo ensangrentado y junto a esto un mensaje de despedida que alerto a todo el mundo del espectáculo pues al parecer la vedette tenía la intención de atentar contra su vida.

“Quiero estar al lado de mi tío abuelo, mi única familia, quien me aceptaba como era, la vida es muy triste y sin sentido, porque mis demás familiares se creen perfectos, jamás se equivocan, solo critican y yo solo quiero estar a tu lado, tío Lucho, perdóname por esto”, escribió como descripción de la fotografía.

Sin embargo, ahora Cherres compartió una invitación para que se suscriban a su Onlyfans lo que causó indignación entre sus seguidores pues por un momento se pensó que la bailarina estaba en delicado estado de salud tras la sugerente publicación.

Shirley no ha comentado nada acerca de la publicación que realizó e hizo como si nada hubiera pasado en sus redes continuando publicando sus videos y fotos como de costumbre.

Le dan su apoyo

Por otro lado, algunos cibernautas le han demostrado su apoyo con mensajes positivos.

“Shirley la biblia está para ti, así la familia no esté contigo”, “Tú no estás sola, mucha gente te quiere, eres una mujer guapa, joven, tienes gran futuro por delante”, “Eres una mujer valiente, Dios te hizo una mujer fuerte, no te dejes vencer por los malos pensamientos”, “Shirley, todos pasamos por malos momentos y que mejor que nosotros mismos para salir de eso. Te abrazo con el corazón y espero sigas siendo valiente”, fueron algunos de los comentarios en redes.