‘Sir Winston’ habló con Antonio Pavón para recuperar a Sheyla Rojas

Sheyla Rojas reveló que ‘Sir Winston’, habló con Antonio Pavón, Joi Sánchez y sus hermanas, para que ella lo perdone y regrese a vivir con él.

La popular ‘Shey Shey’ estuvo en una entrevista con la ‘urraca’ y dio detalles de lo que pasó en su relación con Sir Winston. Y es que ‘Shey’ se mudó de la casa de Sir Winston por lo que él al verse desesperado por no poder contactarla, se comunicó con todos sus allegados como Antonio Pavón y su novia.

“¿Cómo te convenció tu novio? ¿Qué hizo para que tú regresaras a su casa?”, preguntó Magaly. “Hablaba con Antonio y Joi, porque sabe que con ellos hablo todos los días. Hablaba con mis hermanas. Yo lo tenía bloqueado”, explicó ‘Shey Shey’.

Sheyla explicó que ellos la convencieron de darle una nueva oportunidad a Luis Galarza, conocido como Sir Winston. “Ellos me decían: ‘Sheyla conversa con él, trata de darte cuenta’ (…) En su momento yo estaba molesta, no quería saber nada él, pero a veces no es para tanto”, dijo.

¿Cuál fue el problema con Sir Winston?

La popular ‘Shey Shey’ confesó cuál fue el problema que tuvo con su novio y que ahora toma con mucho humor. Al parecer Sheyla tuvo un ataque de celos y tomó a mal una conversación que vio en el teléfono de Sir Winston.

“En las conversaciones, tampoco es que vi algo explícito (…) Después, pensándolo bien, para mí es un hombre que me da mucha tranquilidad, entonces él está conmigo, se preocupa mucho por mi hijo, por mi familia”, comentó.

Actualmente, ‘Shey’ ya regresó a la casa de su novio y se olvidó por completo de todos los problemas que tuvieron alguna vez. Sheyla asegura que él le da “mucha tranquilidad” y por eso retomó su relación.

