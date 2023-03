Tula envía reflexivo mensaje a padres de familia: “Enséñale a tu hijo a que no excluya a nadie por ser diferente”

Compartir Facebook

Previas a inicio de la etapa escolar, Tula posteó un contundente mensaje a través de redes sociales para luchar contra el bullying.

La actriz hizo un llamado en redes al compartir un mensaje a pocos días del inicio del año escolar e hizo un pedido a todos los padres para luchar contra el bullying: “Están por empezar las clases y te quiero pedir un favor, siéntate con tu hijo/a unos minutos y explícale que no es motivo de burla ser muy alto, bajito, gordito, flaquito, negrito o blanquito, que no tiene nada de malo llevas las mismas zapatillas todos los días, explícale que una mochila usada carga los mismos sueños que una de carrito”, decía en el texto.

“Enséñale por favor, que no excluya a nadie por ser diferente o no tener las mismas posibilidades que uno. Explícales que las burlas duelen y que a la escuela se va a aprender, no a herir a alguien más. Tu y yo valemos lo mismo. La educación empieza en casa”, indicó.

TULA REGAÑA A SU HIJA

Tula Rodríguez atraviesa una de las etapas más difíciles de un adolescente y es que Valentina su única hija está próxima a celebrar su cumpleaños por lo que la ex conductora de ‘En boca de todos’ ofreció algunas ideas de bocaditos para ese día tan especial.

Sin embargo, la adolescente quién está a puertas de cumplir 14 años este 24 de noviembre no le gustó para nada la idea de su madre pues al parecer Valentina tenía otra idea de lo que sería su cumpleaños y no dudó en reprocharle a su madre sus diferencias.

La conocida Tula quería prepararle a su hija unos sándwiches caseros sin embargo Valentina no aceptó y le refutó a su madre que es mejor pedir comida rápida en el día de su cumpleaños.

«Yo quiero pedir algo para comer, pero es mi cumpleaños… Ah nooo. Pídeme algo que me guste», fue la respuesta inmediata de Valentina a su madre. Rodríguez no pudo creer lo que había escuchado, y le replicó.