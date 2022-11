Vania Bludau tendría nuevo amor según sus redes

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Vania Bludau decidió cerrar el capítulo con Mario Irivarren y ahora se luce al parecer nuevamente enamorada de un misterioso galán.

La modelo realizó una ruleta de preguntas en sus redes y un usuario no dudó en preguntar si actualmente se encontraba enamorada a lo que Vania no dudó en responder.

“%100″, respondió Vania Bludau, junto a una imagen de su sombra acompañada por la sombra de un misterioso hombre.

Es así que la modelo no confirmó la identidad de su nueva pareja, pero al parecer se encuentra muy feliz tras todo lo que vivió con Mario.

Además, confirmó que por el momento no está en sus planes regresar al Perú ya que volvió únicamente para congelar sus óvulos y ahora se encuentra radicando en tierras gringas.

“No vivo full time en Perú desde el 2015, esta vez estuve en Lima por el tratamiento que me realicé. No sé cuándo regrese nuevamente”, dijo la modelo.

Vania Bludau ningunea a Mario Irivarren: “no pintaba nada en mi vida”

Luego de que Mario Irivarren difundiera unas conversaciones que demostrarían que Vania Bludau lo agredió más de una oportunidad, la modelo no se guardó nada y respondió mediante sus redes sociales.

“Si no me importó hablar de mi ex con el que me iba a casar, créeme que me importa cero alguien que no pintaba nada en mi vida o en mi futuro. Que aburrido, respondió a una usuaria en Instagram.