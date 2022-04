¿Vania revela por qué terminó con Mario?: “A veces pierdes tu rumbo por seguir a los demás”

Compartir Facebook

Vania Bludau habló con ‘Amor y Fuego’ desde Miami para dar detalles de su reciente ruptura con Mario Irivarren y posibles pistas de las razones del fin de su romance.

Vania Bludau y Mario Irivarren se perfilaban como una de las parejas más sólidas de la farándula por lo que todos quedaron sorprendidos cuando la modelo anunció el fin de su relación. Ella emitió un comunicado en redes sociales para contar que su relación con Mario Irivarren no iba más y que no daría declaraciones.

Luego de esto, Vania se fue del Perú para volver a radicar en Estados Unidos y desde entonces se generaron muchas especulaciones sobre su ruptura. El programa ‘Amor y Fuego’ fue a buscar a la influencer hasta ‘gringolandia’ y ella dio algunas declaraciones reveladoras.

El programa mostró un avance de aquella entrevista y Vania confesaba que había perdido su propio enfoque por aparentemente, centrarse mucho en Mario Irivarren. “Tengo que darme mi tiempo, a veces uno pierde el rumbo, por seguir el rumbo de los demás”, dijo Vania.

Luego de esto dejó en claro que ella no odia al popular ‘calavera coqueta’ porque no es una persona que tenga ese tipo de sentimientos. “Yo no odio a nadie, no tengo la capacidad de odiar”, señaló la influencer.

El creador de ‘Instarándula’ no pudo evitar ‘chancar’ a la supuesta ex pareja por haberse mostrado juntos a solo días después de su ruptura.

Samuel Suárez mostró en su plataforma, ‘Instarándula’, unas imágenes en las que Vania Bludau y Mario Irivarren aparecen junto a sus amigos en Punta Hermosa. Esto le pareció raro a Samu pues la pareja, hace unos pocos días anunció su ruptura.

Es por esta razón que el creador de ‘Instarándula reveló no creer en que la pareja haya roto su romance. “Yo decía qué clase de ex son estos que un día anuncian su ruptura con comunicado, se pelea la mujer con reporteras, hace todo un show para esto, o sea, se les ve comiendo juntos dos días seguidos ¿qué clase de ex son?”, dijo Samu.

Posteriormente, dejó en claro que sí cree en la amistad entre dos personas que fueron pareja, pero no cree que esto se pueda dar tan rápido. “Obvio, nadie dice que dos exparejas pueden ser amigos, ¿pero en menos de una semana? Jajaja. Ay, Dios mío, para mí, igual que casi todo mi público, esto ha sido show barato de marketing, eso es lo que yo creo, que no tienen pantalla y están desesperados”, señaló.

